Všestranný umelec a obľúbený zabávač Ivan Krajíček by mal 85 rokov

V Bratislave otvorili v Parku kultúry a oddychu vo štvrtok 13. júna III. medzinárodný festival populárnych piesní Bratislavská lýra 1968. Pieseň „Čarovná flauta” spievajú Zora Kolínska a Ivan Krajíček, 13. júna 1968. Foto: TASR - M. Borodáčová

Žilina/Bratislava 24. mája (TASR) – Do vienka dostal mimoriadny talent na herectvo a spev. Do toho sa primiešala nemalá štipka zmyslu pre humor a schopnosť vytvoriť si vzťah ľuďmi, obzvlášť s publikom. Táto nákazlivá kombinácia ho sprevádzala počas celého úspešného života všestranného umelca – herca, speváka, režiséra, moderátora, konferenciera a zabávača. V sobotu 24. mája si nielen televízni diváci pripomínajú nedožitých 85 rokov Ivana Krajíčka.Je s ním neodmysliteľne spätá celoživotná spolupráca s Oldom Hlaváčkom, aj ako hlavného protagonistu populárnych programov Repete a Vtipnejší vyhráva. „,“ povedal pre TASR 91-ročný známy slovenský herec, zabávač, moderátor, scenárista a hudobník Oldo Hlaváček.Ivan Krajíček sa narodil za 2. svetovej vojny 24. mája 1940 v Žiline. Už v piatich rokoch ho rodičia prihlásili do Ľudovej školy umenia, kde sa učil hrať na husliach a vzdelával sa aj v teoretickej hudobnej výchove. O niečo neskôr k tomu pribudol aj spev.Po maturite v Trenčíne vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Svoj spev prezentoval už počas vojenskej služby vo Vojenskom umeleckom súbore Jána Nálepku. V tomto období požiadal o napísanie jedného scenáru Hlaváčka, ktorý bol toho času rovnako na prezenčnej vojenskej službe. Jednorazová spolupráca prerástla do celoživotnej spolupráce a najmä priateľstva. Najznámejšími boli ich kabaretné vystúpenia a program Hostinec pod gaštanom.V roku 1963 Krajíček nastúpil do bratislavského Divadla Nová scéna. Začínal v činohre, ale potom prešiel do operetného súboru, v ktorom sa stal ako sólista jeho prvou hviezdou. Predstavil sa napríklad v úlohe reportéra Filipa Plafóna v Modrej ruži, zahral si tovariša Flóriša Stacha v Hrnčiarskom bále, Riffa vo West Side Story alebo Chlestakova v Revízorovi, kde stál po boku Karola Čálika. Za postavu Kornelia v muzikáli Hello Dolly! dostal na festivale v Karlových Varoch cenu za herecký výkon.Neskôr sa vďaka všestrannému talentu posadil aj na režisérsku stoličku. Medzi jeho najznámejšie režírované divadelné hry patria komédia Ťululum (premiéra v roku 1972), Husári (1973), či prvý pôvodný slovenský muzikál Cyrano z predmestia (1977). Od roku 1975 pôsobil v slobodnom povolaní.,“ zaspomínal si tento rok pre TASR slovenský herec a súčasný umelecký riaditeľ Divadla Nová scéna Karol Čálik.Krajíček, ktorého kolegovia označovali za pedanta a workoholika, stál v pozadí mnohých úspešných projektov. V 70. rokoch patril medzi najobľúbenejších slovenských spevákov, známe boli piesne ako napríklad Svetová sláva, Mama, Oči čierne či duety Cesta do neba a Nočná ruža, ktoré naspieval so Zorou Kolínskou.Prvým hudobným programom, ktorý Krajíček moderoval v Slovenskej televízii, bola Diskotéka pre starších a pokročilých. Neskôr zmenila názov a vznikla obľúbená relácia Smiem prosiť?. Spolu s Hlaváčkom vytvorili úspešnú dvojicu. Ich kabaretné programy najskôr bavili poslucháčov Slovenského rozhlasu, ktorí si ich pamätajú najmä ako dvojicu gazdov v Hostinci pod gaštanom. Neskôr spolu prešli do televízie, kde sa bez nich nezaobišiel takmer žiadny galavečer či Silvester. Úspech žali aj s televíznou reláciou Vtipnejší vyhráva, ktorá vychádzala z divákmi zaslaných vtipov.,“ dodal pre TASR Hlaváček.Všestrannosť Krajíčkovho talentu dokresľuje aj niekoľko desiatok filmov a televíznych adaptácií divadelných hier, v ktorých si zahral. Za všetky možno spomenúť Šesť postáv hľadá autora (1964), či Čaj u pána senátora (1967). Krajíček sa objavil aj v kultovom vojnovom filme Nebeskí jazdci (1968). Diváci ho mohli vidieť tiež v obľúbenej "tatranskej" komédii Stratená dolina (1976).Pod 27 televíznych diel sa podpísal aj ako režisér - vrátane rozprávky Figliar Sťopka, či detského seriálu My sme malí muzikanti. Nezabudnuteľnou bola aj mimoriadne obľúbená televízna relácia Repete. V nej divákom pripomínal takmer zabudnuté, no stále svieže pesničky i ich interpretov. V prvom kole do relácie prišlo 16.000 korešpondenčných lístkov divákov hlasujúcich za najobľúbenejšiu pesničku. V roku 1993 sa toto číslo vyšplhalo na rekordných 180.000 hlasov. Posledný diel Repete odmoderoval vo februári 1997, následne sa úplne stiahol z verejného života.Ivan Krajíček zomrel po ťažkej chorobe 5. júna 1997 v Bratislave vo veku 57 rokov.Zdroj: www.theatre.sk