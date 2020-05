Všetky otvorené hraničné priechody sú v prevádzke pre nákladnú dopravu

Bratislava 11. mája (TASR) - Všetky otvorené hraničné priechody sú pre nákladnú dopravu v prevádzke. Stella centrum na svojom webe však informuje o zdržaní približne do 30 minút pre nákladnú dopravu a do 20 minút pre osobnú dopravu. Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý.



Zelená vlna RTVS približuje, že na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy sa vodiči zdržia asi 15 minút. Kolónu hlásia aj na hraničnom priechode Svrčinovec - Mosty u Jablunkova smerom do Česka, kde treba počítať so zdržaním až do 40 minút.



S kolónami musia vodiči rovnako počas pondelkového rána počítať aj na R1 pred Vlčkovcami či v smere na D1 a do Trnavy. V smere do Prešova sa zdržia do 50 minút.