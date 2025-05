Slovensko pred 21 rokmi vstúpilo do Európske únie

Zasadnutie Národného konventu sa uskutočnilo 1. mája 2004 v priestoroch Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave. Foto: TASR - Daniel Veselský

Hlina zo všetkých členských štátov Európskej únie (EÚ) sa 1. mája 2004 spojila do jedného celku na Vajanského nábreží v Bratislave. Do kamennej dlažby integračného kopčeka pri brehu Dunaja vsypali pôdu počas slávnostnej ceremónie alegorizujúce postavy predstavujúce štáty dvadsaťpäťky v sprievode veľvyslancov únie. Foto: TASR - Daniel Veselský

Bratislava 30. apríla (TASR) - Deň pristúpenia Slovenskej republiky (SR) k Európskej únii (EÚ) je pamätným dňom, ktorým sa pripomína vstup Slovenska do Únie. Stalo sa to 1. mája 2004 a od roku 2011 sa pripomína ako pamätný deň.Pozmeňovací návrh schválili poslanci Národnej rady SR 26. októbra 2010. Prvý pokus o schválenie novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch bol v parlamente predložený aj v júni 2007, ale poslanci ju neschválili.Slovensko vstúpilo do EÚ 1. mája 2004 v rámci doteraz najväčšieho rozširovania EÚ. K 15 členom pribudlo desať nových - Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.Cesta Slovenska do európskych štruktúr sa začala krátko po zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a vzniku samostatnej SR 1. januára 1993. Desať mesiacov po vzniku podpísala SR 4. októbra 1993 v Luxemburgu dohodu o pridružení k EÚ, tzv. asociačnú dohodu. Dokument zabezpečoval prechod k zóne voľného obchodu a pravidelný politický dialóg, ako aj prípravu na budúce členstvo v EÚ. Prístupové rokovania sa oficiálne ukončili 13. decembra 2002 na kodanskom summite EÚ uzavretím kapitol poľnohospodárstvo a financie a rozpočet.Referendum o vstupe Slovenska do EÚ vyhlásil prezident Rudolf Schuster na 16. a 17. mája 2003 s otázkou: "Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ?". Na referende sa zúčastnilo 52,15 percent oprávnených voličov a súhlas s členstvom v EÚ vyjadrilo 92,46 percent hlasujúcich. Išlo v poradí o piate referendum a jediné bolo platné. Do schengenského priestoru, ktorý umožňuje voľne prekračovať hranice bez hraničnej kontroly, vstúpila SR 21. decembra 2007. Euro ako menu namiesto dovtedajšej koruny zaviedlo Slovensko od 1. januára 2009.Po vstupe SR do EÚ môžu slovenskí občania v jej rámci voľne cestovať, pracovať, študovať apodnikať. Program Erasmus+ umožnil už viac ako 40.000 slovenským študentom vyskúšať si štúdium a život v zahraničí. Byť súčasťou EÚ tiež umožňuje slovenským občanom bezvízový styk pre viac ako 180 krajín a slovenský pas patrí do prvej desiatky najsilnejším cestovných dokladov na svete.