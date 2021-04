VŠVU sa stala partnerom medzinárodného centra pre rezidencie v Paríži

Bratislava 9. apríla (TASR) - Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave sa stala partnerom Cité internationale des arts, medzinárodného centra pre umelecké rezidencie v Paríži. V spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži už tento rok vyšlú do Francúzska prvého rezidenta. TASR o tom informovala PR manažérka VŠVU v Bratislave Barbora Komarová.



Cité internationale des arts v Paríži je najväčším centrom umeleckých rezidencií na svete, aktívnym už od roku 1965. "Spolupracuje s vyše 130 francúzskymi a zahraničnými organizáciami, ktoré sem vysielajú stovky umelkýň a umelcov z celého sveta. Rezidentom sú k dispozícii ateliéry v dvoch budovách v štvrtiach Marais a Montmartre, rovnako ako aj pomoc pri kariérnom rozvoji či nadväzovaní profesionálnych kontaktov," uviedla Komarová. Vďaka spolupráci bude VŠVU umožnené vysielať umelcov na trojmesačné pobyty do hlavného mesta Francúzska.



"Pre školu je nesmierne dôležité, aby sa neuzatvárala do svojho vnútra, aby vnímala potreby doktorandov a absolventov umeleckých škôl. Mať ateliér v Paríži je, samozrejme, mimoriadne prestížna vec, ale oveľa dôležitejšie je, aby škola mala oveľa širší presah do umeleckej obce, aby vytvárala podmienky pre rast a napredovanie našich absolventov. Spevňuje sa tak naša vernosť vo vzťahoch," zhodnotila nový projekt rektorka VŠVU Bohunka Koklesová. Podmienkou pre výber uchádzača o rezidenciu bude okrem predloženia projektu aj absolvovanie štúdia na VŠVU či aktuálne štúdium na doktorandskom stupni. Vek a výtvarná technika nebudú rozhodujúce, do otvorenej výzvy sa budú môcť prihlásiť výtvarní umelci, ako aj dizajnéri i architekti všetkých vekových kategórií.



"Okrem toho, že je to pre umelca výborná skúsenosť, je to aj príležitosť presadiť sa a ukázať sa. Francúzski galeristi a zberatelia si konečne začínajú byť vedomí kvality, ktorú doma máme a nehovoria už iba o najznámejších menách," povedal riaditeľ Slovenského inštitútu v Paríži Jakub Urik. Ako dodal, zastúpenie podpísali okrem umelcov strednej generácie už aj mladí výtvarníci a čerství absolventi umeleckých škôl.