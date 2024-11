VšZP a ANS sa dohodli na predĺžení zmlúv do konca marca 2025

Bratislava 6. novembra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dohodla na predĺžení zmluvných vzťahov s členmi Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) do konca marca roku 2025. Pre TASR to potvrdila Zuzana Žiaková z oddelenia komunikácie VšZP. Pôvodne boli platné do konca októbra.



O predĺženie zmluvných vzťahov požiadala ANS štátnu poisťovňu v septembri. Dohode predchádzali viaceré rokovania.



So súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union majú členovia asociácie zmluvy platné do konca roka.