VšZP a ZAP smerujú k dohode na zmluvách

Bratislava 7. apríla (TASR) - Rokovania medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) a Zväzom ambulantných poskytovateľov (ZAP) smerujú k dohode. Pre TASR to potvrdili obe strany.



"Veríme, že v dohľadnom čase naše intenzívne rokovania pretavíme do konečného výsledku v podobe akceptovateľných zmlúv pre našich členov," uviedla prezidentka ZAP Jaroslava Orosová.



VšZP svojich poistencov ubezpečuje, že aj naďalej majú garantovanú úhradu zdravotnej starostlivosti a poisťovňa predlžuje prísľub o jej poskytovaní pre svojich poistencov u členov ZAP. "A to až do dotiahnutia administratívnych úkonov pripravovanej dohody," doplnila manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.