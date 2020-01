VšZP: Brexit neprinesie zásadné zmeny pri poistení

Bratislava 31. januára (TASR) – Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ neprinesie od 1. februára v oblasti sociálneho zabezpečenia žiadne zásadné zmeny. Týka sa to aj poistenia a zdravotnej starostlivosti. Ubezpečuje o tom Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP).



"Občanom Veľkej Británie, ktorí sa zdržiavajú na území SR a sú poistení vo VšZP, budú naďalej priznané nároky vzťahujúce sa na poistencov EÚ," skonštatovala Zuzana Štukovská z poisťovne.



VšZP eviduje 416 občanov Veľkej Británie s platným zdravotným poistením. Zároveň registruje viac ako 7000 platných nárokových dokladov, ktoré občania Veľkej Británie predložili u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku alebo priamo vo VšZP. Poisťovňa bude tieto doklady naďalej akceptovať a ich držiteľom poskytne rovnaký rozsah zdravotnej starostlivosti ako doteraz.



"Podobne našim občanom, ktorí žijú alebo pracujú vo Veľkej Británii, zostávajú zachované rovnaké práva ako pred brexitom," zdôraznila Štukovská. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa poistenci VšZP preukážu Európskym preukazom zdravotného poistenia alebo iným nárokovým dokladom, ktorý vydala poisťovňa. Aktuálne tento stav platí do konca tohto roka.



Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ 31. januára o polnoci. Od tohto okamihu nadobudne platnosť dohoda o brexite, pričom Británia už nebude členským štátom EÚ a bude sa považovať za tretiu krajinu. Prechodné obdobie, ktorého cieľom je poskytnúť občanom a podnikom z EÚ aj Británie viac času na prispôsobenie sa novej situácii, má potrvať do 31. decembra 2020.