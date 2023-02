VšZP chce naberať poistencov už len prostredníctvom pobočkovej siete

Bratislava 14. februára (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) chce nábor nových poistencov zabezpečovať už len prostredníctvom vlastnej pobočkovej siete, aby zamedzila podvodnému prepoisťovaniu. Sľúbila to v reakcii na výzvu dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby poisťovne prestali s nekalým prepoisťovaním.



"Tí občania, ktorí sa rozhodnú stať sa našimi poistencami, budú môcť podať prihlášku v pobočke, elektronicky alebo poštou," uviedla VšZP v stanovisku, ktoré pre TASR poskytla manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová. Podotkla, že poisťovňa s cieľom náboru nikdy nevyužívala služby finančných agentov. "Po novom už nebude spolupracovať ani s vyškolenými externými zamestnancami, aby tak zamedzila podvodnému prepoisťovaniu," dodala Peterová.



VšZP pripomenula, že na nekalé prepoisťovacie praktiky poukazuje už dlho. "Sme si však vedomí, že sa mu nedá predísť žiadnym interným opatrením, nie je v možnostiach poisťovní kontrolovať každého externistu. Kým sa nezmení zákon, ktorý obmedzí externý nábor nových poistencov, jedinou možnosťou, ako zabrániť podvodom, je, že externý nábor dobrovoľne zastaví poisťovňa," skonštatovala.



V súkromných zdravotných poisťovniach je podľa VšZP zamestnaných omnoho viac externých spolupracovníkov. "V prípade, že neupustia od nekalých prepoisťovacích praktík a nerozviažu spoluprácu s tisíckami finančných sprostredkovateľov, už teraz predpokladáme, že poistný kmeň najväčšej zdravotnej poisťovne tento rok utrpí obrovské straty, ale čo je horšie, systém verejného zdravotného poistenia príde o ďalšie milióny eur," uviedla poisťovňa.



Dodala, že ak by do prepoisťovania na Slovensku nezasahovali externisti a finanční sprostredkovatelia, prirodzená odchodovosť z relevantných dôvodov by sa pohybovala okolo 0,7 percenta. "Aktuálne je to pre nekalé prepoisťovacie praktiky až štvornásobne viac," priblížila Peterová.



Lengvarský v utorok prostredníctvom listu vyzval zdravotné poisťovne, aby prestali s nekalým prepoisťovaním. Považuje za znepokojujúce, že centrom záujmu sa stáva obchodný cieľ a nie pacient. Poisťovne by sa podľa neho mali predbiehať v poskytovaní služieb, nie vo veľkosti poistného kmeňa.