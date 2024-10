VšZP chce znížiť dôsledky krokov v sektore jednodňovej starostlivosti

Bratislava 2. októbra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) potvrdila opatrenia v sektore jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Plánuje nepredĺžiť zmluvy s poskytovateľmi, pri ktorých bolo identifikované neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov. Dotknutým však chce cez dodatky umožniť do konca októbra poskytovať starostlivosť bez limitov a minimalizovať tak vplyvy na pacientov. Zároveň avizovala, že bude pokračovať vo zvyšovaní efektivity zmluvných vzťahov aj v iných sektoroch. TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie poisťovne.



Štátna poisťovňa ozrejmila, že v uplynulých týždňoch realizovala rozsiahlu kontrolu efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov pre poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Výsledky podľa nej ukázali, že v niektorých prípadoch dochádzalo k súbehom úväzkov lekárov na viacerých miestach súčasne. Rovnako, že niektoré zariadenia vyberali značné doplatky za zdravotnú starostlivosť, pričom pacienti musia byť v prípade následných komplikácií odosielaní na urgentné príjmy nemocníc.



"Od 1. novembra 2024 preto VšZP plánuje nepredĺžiť zmluvy s tými poskytovateľmi, pri ktorých bolo identifikované neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov. Ide o približne osem percent z úhrad pre poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Prechodné obdobie poskytovania zdravotnej starostlivosti bude zabezpečené dodatkami, ktoré umožnia dotknutým poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytovať starostlivosť bez limitov do konca októbra 2024, čím sa minimalizujú dosahy na pacientov," uviedla VšZP.



Podotkla, že už v lete pristúpila k optimalizácii výdavkov v segmente regionálnych nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska. V prípade viacerých nemocníc prišlo k úprave mesačných paušálov na platby za reálne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. "Tieto kroky sú súčasťou širšej stratégie konsolidácie v zdravotníctve, pričom rovnaký postup bude nasledovať v prípade všetkých ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podobné kroky plánujeme zrealizovať v sektore Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, kde platnosť zmlúv vyprší koncom roka," dodala poisťovňa.



Zároveň avizovala, že spustí ďalšie kontroly materiálno-technického zabezpečenia poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, aby preverila, či disponujú potrebným vybavením a dostatočným personálom na zabezpečenie kvalitnej starostlivosti. Priebežne bude takisto vyhodnocovať aj riešenie následných komplikácií pacientov, aby zaistila ich maximálnu bezpečnosť.



Zástupcovia ambulantného sektora aj opozícia kritizujú rozhodnutie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne nezazmluvniť viacerých poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Upozorňujú na to, že krok môže priniesť predĺženie čakacích lehôt na zákroky.











rt akb ryb