VšZP: Detská fakultná nemocnica Košice nebola ochotná dospieť k dohode

Košice 2. júla (TASR) - Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice napriek výraznému zvýšeniu platieb nebola ochotná dospieť k dohode. Tvrdí to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v reakcii na sobotňajší (1. 7.) brífing nemocnice, ktorá deklarovala otvorenosť rokovaniam. Nemocnica aktuálne poskytuje poistencom VšZP iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť.



"Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a poistencov môžeme ubezpečiť, že poisťovňa urobila všetko pre to, aby k nej nedošlo, ale napriek ponuke, ktorá predstavovala výrazné zvýšenie platieb, nemocnica nebola ochotná dospieť k dohode. Našim poistencom je v tomto zariadení i naďalej poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť," uviedla pre TASR hovorkyňa VšZP Eva Peterová.



Plánovanú zdravotnú starostlivosť budú mať poistenci podľa jej slov zabezpečenú u zmluvných poskytovateľov, predovšetkým v regióne Košice a Prešov. "Pričom naši kolegovia v call centre a v pobočkovej sieti sú pripravení pomôcť im so zabezpečením potrebného lekára a vyšetrenia," doplnila Peterová.



DFN od soboty neposkytuje poistencom VšZP žiadnu plánovanú ústavnú ani ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Ministerstvo zdravotníctva SR považuje za neakceptovateľné, že VšZP nemá od 1. júla uzavretý zmluvný vzťah s DFN Košice.