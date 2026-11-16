Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. november 2026Meniny má Agnesa
< sekcia Slovensko

VIDEO: VšZP:Domáca hemodialýza zvyšuje komfort dialyzovaných pacientov

.
Na snímke zľava krajská nefrologička a odborná zástupkyňa pre nefrológiu B. Braun Avitum Monika Alaxinová, členka predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Denisa Slivková, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matúš Jurových a riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum v Českej republike a na Slovensku Martin Kuncek počas tlačovej konferencie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) k prelomovému prístupu k liečbe vážne chorých poistencov v Bratislave 16. novembra 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Domáci typ dialýzy je podľa spoločnosti a poisťovne vhodný napríklad pre pacientov v produktívnom veku, ktorí pracujú a dialýzu tak môžu absolvovať doma.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. novembra (TASR) - Domáca hemodialýza zvyšuje komfort dialyzovaných pacientov. Umožňuje pacientom, pre ktorých je vhodná, po zaškolení absolvovať liečbu doma, bez potreby pravidelného dochádzania do nemocnice. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začala úkon ako prvá na Slovensku preplácať. Na tlačovej konferencii o tom v utorok informovali predstavitelia poisťovne a spoločnosti B. Braun Avitum, ktorá prevádzkuje sieť dialyzačných kliník na Slovensku a v Česku a domáce prístroje pacientom dodáva.

„Verím, že táto novinka prinesie našim poistencom a pacientom lepšiu kvalitu života a takisto prinesie zlepšenie do rodinného života a zlepšenie pre svoje okolie,“ uviedol generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových. Poukázal, že takýto typ liečby je v Česku a v západnej Európe k dispozícii už roky.

Riaditeľ poisťovne rovnako podotkol, že o tom, či pacient spĺňa podmienky pre domácu dialýzu, rozhoduje vždy lekár. Odborná zástupkyňa pre nefrológiu v B. Braun Avitum Monika Alaxinová priblížila, že rozhodujúcimi kritériami pri rozhodovaní sa medzi štandardnou a domácou liečbou sú najmä schopnosti pacienta. Domácu liečbu môže dostať pacient, ktorý spolupracuje a dokáže úkon sám vykonať, prípadne ten, ktorý má dostatočné rodinné zázemie. Rozhodujúcim môže byť aj prístup k žilám pacienta či hygienické podmienky v domácnosti.



Riaditeľ spoločnosti Martin Kuncek poukázal, že ide o individuálnu terapiu, prístroj má pacient doma, a tak môže dialýzu vykonať kedykoľvek. Možnosť absolvovať výkon doma a častejšie navyše zabraňuje výkyvom množstva odpadných látok v krvi. Myslí si, že v tomto roku by sa k domácej dialýze mohli dostať desiatky pacientov. Členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková zdôraznila, že poisťovňa nelimituje počet pacientov, ktorým liečbu preplatí.

Domáci typ dialýzy je podľa spoločnosti a poisťovne vhodný napríklad pre pacientov v produktívnom veku, ktorí pracujú a dialýzu tak môžu absolvovať doma. Pomôcť môže aj pacientom vo vyššom veku alebo s vážnymi ochoreniami, pre ktorých je časté navštevovanie zdravotníckych zariadení problematické.
.

Neprehliadnite

POSLEDNÝ ROZHOVOR: JAROŠ: Pacho a Tisícročná včela boli hold rodákom

PÁD BUDOVY V NEW YORKU: Zahynuli najmenej dvaja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čakajú nás mrazy aj teploty nad 10 °C

Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností