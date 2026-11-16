< sekcia Slovensko
VIDEO: VšZP:Domáca hemodialýza zvyšuje komfort dialyzovaných pacientov
Domáci typ dialýzy je podľa spoločnosti a poisťovne vhodný napríklad pre pacientov v produktívnom veku, ktorí pracujú a dialýzu tak môžu absolvovať doma.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. novembra (TASR) - Domáca hemodialýza zvyšuje komfort dialyzovaných pacientov. Umožňuje pacientom, pre ktorých je vhodná, po zaškolení absolvovať liečbu doma, bez potreby pravidelného dochádzania do nemocnice. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) začala úkon ako prvá na Slovensku preplácať. Na tlačovej konferencii o tom v utorok informovali predstavitelia poisťovne a spoločnosti B. Braun Avitum, ktorá prevádzkuje sieť dialyzačných kliník na Slovensku a v Česku a domáce prístroje pacientom dodáva.
„Verím, že táto novinka prinesie našim poistencom a pacientom lepšiu kvalitu života a takisto prinesie zlepšenie do rodinného života a zlepšenie pre svoje okolie,“ uviedol generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových. Poukázal, že takýto typ liečby je v Česku a v západnej Európe k dispozícii už roky.
Riaditeľ poisťovne rovnako podotkol, že o tom, či pacient spĺňa podmienky pre domácu dialýzu, rozhoduje vždy lekár. Odborná zástupkyňa pre nefrológiu v B. Braun Avitum Monika Alaxinová priblížila, že rozhodujúcimi kritériami pri rozhodovaní sa medzi štandardnou a domácou liečbou sú najmä schopnosti pacienta. Domácu liečbu môže dostať pacient, ktorý spolupracuje a dokáže úkon sám vykonať, prípadne ten, ktorý má dostatočné rodinné zázemie. Rozhodujúcim môže byť aj prístup k žilám pacienta či hygienické podmienky v domácnosti.
Riaditeľ spoločnosti Martin Kuncek poukázal, že ide o individuálnu terapiu, prístroj má pacient doma, a tak môže dialýzu vykonať kedykoľvek. Možnosť absolvovať výkon doma a častejšie navyše zabraňuje výkyvom množstva odpadných látok v krvi. Myslí si, že v tomto roku by sa k domácej dialýze mohli dostať desiatky pacientov. Členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková zdôraznila, že poisťovňa nelimituje počet pacientov, ktorým liečbu preplatí.
Domáci typ dialýzy je podľa spoločnosti a poisťovne vhodný napríklad pre pacientov v produktívnom veku, ktorí pracujú a dialýzu tak môžu absolvovať doma. Pomôcť môže aj pacientom vo vyššom veku alebo s vážnymi ochoreniami, pre ktorých je časté navštevovanie zdravotníckych zariadení problematické.
„Verím, že táto novinka prinesie našim poistencom a pacientom lepšiu kvalitu života a takisto prinesie zlepšenie do rodinného života a zlepšenie pre svoje okolie,“ uviedol generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových. Poukázal, že takýto typ liečby je v Česku a v západnej Európe k dispozícii už roky.
Riaditeľ poisťovne rovnako podotkol, že o tom, či pacient spĺňa podmienky pre domácu dialýzu, rozhoduje vždy lekár. Odborná zástupkyňa pre nefrológiu v B. Braun Avitum Monika Alaxinová priblížila, že rozhodujúcimi kritériami pri rozhodovaní sa medzi štandardnou a domácou liečbou sú najmä schopnosti pacienta. Domácu liečbu môže dostať pacient, ktorý spolupracuje a dokáže úkon sám vykonať, prípadne ten, ktorý má dostatočné rodinné zázemie. Rozhodujúcim môže byť aj prístup k žilám pacienta či hygienické podmienky v domácnosti.
Riaditeľ spoločnosti Martin Kuncek poukázal, že ide o individuálnu terapiu, prístroj má pacient doma, a tak môže dialýzu vykonať kedykoľvek. Možnosť absolvovať výkon doma a častejšie navyše zabraňuje výkyvom množstva odpadných látok v krvi. Myslí si, že v tomto roku by sa k domácej dialýze mohli dostať desiatky pacientov. Členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková zdôraznila, že poisťovňa nelimituje počet pacientov, ktorým liečbu preplatí.
Domáci typ dialýzy je podľa spoločnosti a poisťovne vhodný napríklad pre pacientov v produktívnom veku, ktorí pracujú a dialýzu tak môžu absolvovať doma. Pomôcť môže aj pacientom vo vyššom veku alebo s vážnymi ochoreniami, pre ktorých je časté navštevovanie zdravotníckych zariadení problematické.