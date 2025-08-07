< sekcia Slovensko
VšZP: Dosahujeme pozitívne výsledky v znižovaní čakacích lehôt
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) deklaruje, že dosahuje pozitívne výsledky v znižovaní čakacích lehôt na plánované zákroky. Tvrdí, že čakacie lehoty sú výrazne kratšie v porovnaní s údajmi, ktoré začiatkom júla zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Úrad nespochybňuje, že čakacie lehoty sa mohli zmeniť. Pripomína, že zverejnené dáta boli za obdobie od 1. januára 2024 do 28. februára 2025. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytli VšZP a ÚDZS.
„Čakacie lehoty na plánované medicínske zákroky pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú výrazne kratšie v porovnaní s tým, ako boli odprezentované Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Najväčšia štátna zdravotná poisťovňa preto požiada dozorný orgán o ich opravu. Šírenie nesprávnych informácií je obzvlášť závažné v čase vrcholiacej prepoisťovacej kampane, nakoľko môžu ovplyvniť rozhodovanie poistencov pri výbere zdravotnej poisťovne,“ uviedla VšZP s tým, že požiada úrad o opravu dát.
Tvrdí, že v údajoch ÚDZS je očividná numerická chyba, pretože obsahujú kumulované dáta, ale len v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Okrem toho, dáta úradu pre dohľad aj 13.038 návrhov na plánované medicínske zákroky, ktoré mali byť vyradené, napríklad aj z dôvodu, že zdravotná starostlivosť už bola poskytnutá. Avšak poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dáta po ukončení hospitalizácie neaktualizovali. Najväčšia zdravotná poisťovňa zároveň upozorňuje, že na jedného poistenca môže byť podaných viacero návrhov na plánované medicínske zákroky súčasne,“ poznamenala poisťovňa.
Podotkla, že čakacie lehoty sa znižujú. Poukázala pritom na údaje Národného centra zdravotníckych informácií, podľa ktorých sa malo VšZP podariť výrazne znížiť počet návrhov prekračujúcich čakaciu dobu na plánované operácie o viac ako 41 percent. „V medzimesačnom porovnaní sa zároveň znížil aj počet návrhov na zákroky so stanovenou maximálnou čakacou lehotou,“ doplnila.
ÚDZS zdôraznil, že prekročenie lehoty časovej dostupnosti zverejnil na základe údajov poskytnutých VšZP. „Informáciu o počte dní s prekročenou lehotou časovej dostupnosti teda úradu poskytla sama VšZP. Úrad vyhodnocoval zverejňované dáta zo zoznamov poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti na základe podkladov poskytnutých zdravotnými poisťovňami,“ uviedol úrad.
Doplnil, že od VšZP vyžiadal informácie za určené obdobie v rozsahu celkového počtu potvrdených, odmietnutých a vyradených návrhov na plánovanú starostlivosť s tým, že úradu údaje neboli poskytované na rodné čísla poistencov, ale na každú medicínsku službu zvlášť s uvedením kódu choroby a kódu zdravotného výkonu zo zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém.
ÚDZS zároveň avizoval, že bude v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR iniciovať legislatívnu zmenu, ktorá zdravotným poisťovniam vráti povinnosť sprístupniť elektronicky zoznam údajov o zaradení poistencov do zoznamu a vyradení poistencov zo zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Cieľom je podľa jeho slov efektívnejšia kontrola zdravotných poisťovní i poskytovateľov.
