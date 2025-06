VšZP je pripravená na podpis s Centrom pre liečbu drogových závislostí

Bratislava 30. júna (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je pripravená okamžite podpísať zmluvu s Centrom pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave. Dodatok k zmluve, ktorý navrhuje, obsahuje navýšenie financovania lôžkovej zdravotnej starostlivosti aj dodatočné prostriedky pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť. TASR o tom informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková. Reagovala tak na vyjadrenie centra, ktoré oznámilo zastavenie prijímania pacientov poistených vo VšZP od 1. júla.



„Našou prioritou je zabezpečiť kontinuitu liečby pre všetkých poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Nami predložený návrh dodatku zohľadňuje disponibilné zdroje v zmysle platnej programovej vyhlášky a obsahuje navýšenie financií v oboch kľúčových oblastiach starostlivosti,“ skonštatovalo vedenie VšZP.



Poisťovňou navrhovaný dodatok k zmluve zahŕňa navýšenie financovania lôžkovej starostlivosti v porovnaní so súčasným stavom i dodatočné zdroje pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorá tvorí viac ako dve tretiny celkových úhrad, a teda je v centrách na liečbu drogových závislostí vo veľkej miere využívaná. Rovnako tak rešpektovanie dlhoročnej spolupráce a špecifických potrieb zariadenia a tiež garanciu pokračovania zmluvného vzťahu bez prerušenia.



Poisťovňa zároveň zdôraznila, že pri správe zdrojov pre takmer tri milióny poistencov a zmluvách s viac ako 12.000 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti musí postupovať zodpovedne a hospodárne. Ubezpečuje, že napriek tomu je v záujme pacientov pripravená na hľadanie konsenzu. Potvrdzuje preto pripravenosť plynule pokračovať v zmluvnom vzťahu a garantovať zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom CPLDZ v Bratislave.



„Veríme v prehodnotenie postoja vedenia centra. Spoločným cieľom musí byť zabezpečenie neprerušenej a kvalitnej starostlivosti pre pacientov s drogovými závislosťami vrátane tých s nariadenými ochrannými liečbami,“ dodala VšZP.



Vedenie CPLDZ v Bratislave oznámilo ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov poistených vo VšZP. Centrum od 1. júla 2025 zastavuje prijímanie pacientov poistených vo VšZP. Tvrdí, že napriek jeho iniciatíve vedenie VšZP až do 24. júna nereagovalo na písomné návrhy na aktualizáciu platnej zmluvy. CPLDZ apelovalo na zdravotné poisťovne, aby im optimálne navýšili ich oprávnené náklady.



„Pre krátkosť času i touto formou odporúčame všetkým do dnešného dňa liečeným pacientom poisteným vo VšZP, aby si cestou poisťovne zabezpečili do piatka tohto týždňa, do 4. júla 2025, nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého budú môcť v liečbe závislostí bezodkladne pokračovať. Keď sa poistenci VšZP dostavia do centra, bude im na tento účel vydaná lekárska správa,“ priblížili z CPLDZ.



Všeobecná zdravotná poisťovňa v piatok (27. 6.) informovala, že aktuálne vyhodnocuje požiadavky centier pre liečbu drogových závislostí.