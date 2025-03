VšZP navýšila limity hospicom, s niektorými o predĺžení zmlúv rokuje

Bratislava 25. marca (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zaplatí v roku 2025 za hospicovú a paliatívnu starostlivosť svojich poistencov viac o 5,3 milióna eur. Ako uviedla, v nových limitoch pre predmetných poskytovateľov plne zohľadnila 130-percentné navýšenie ceny za lôžkodeň, o ktorom rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva SR. Z celkového počtu 14 poskytovateľov zatiaľ nepodpísalo zmluvy šesť z nich. VšZP deklaruje snahu nájsť konsenzus. TASR o tom informovala hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.



"Nové finančné limity sme nastavili na najvyššiu možnú mieru. Zároveň však trváme na tom, že ako najväčší poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musíme mať svoje náklady pod kontrolou a nebudeme doplácať na zmluvné politiky a spôsob vyjednávania ostatných poisťovní," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Podotkol, že za ústavnú hospicovú starostlivosť vlani VšZP zaplatila vyše tri milióny eur, pričom predpokladaná úhrada na tento rok vzrastie na viac ako 8,3 milióna eur.



VšZP ozrejmila, že z celkového počtu 14 poskytovateľov k dnešnému dňu nepodpísalo zmluvy šesť z nich. "Štátna poisťovňa s nimi aktívne komunikuje a snaží sa nájsť konsenzus. Spomínaní šiesti poskytovatelia, ktorí odmietli podpísať dodatky, mali faktúry spracované podľa cenového opatrenia do piatich dní od doručenia oprávnených dávok podľa pokynov. VšZP dokonca pristúpila k preddavkom za január, aby sa predmetní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nedostali do finančnej tiesne," doplnila členka predstavenstva Denisa Slivková.



Štátna zdravotná poisťovňa zdôraznila, že v žiadnom prípade nemá záujem ohroziť existenciu hospicov alebo obmedziť dostupnosť tejto starostlivosti. Opačné tvrdenia považuje za zavádzajúce. "VšZP v žiadnom prípade netrvá na tom, aby hospice využívali iba časť svojich lôžok. Naopak, poisťovňa nastavila limity na základe skutočnej produkcie týchto zariadení v rokoch, keď dosahovali najvyššie výkony," poznamenala. Zároveň deklaruje, že limity sú nastavené dostatočne a flexibilne tak, aby pokryli starostlivosť pre všetkých poistencov VšZP, ktorí ju potrebujú.



V utorok VšZP rokovala s Asociáciou hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS). "Výsledkom dnešného rokovania s vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne je dohoda o tripartitnom rokovaní medzi zástupcami poisťovní, a to Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Dôvery, ale i Unionu, ako i Ministerstva zdravotníctva," ozrejmila pre TASR Simona Stískalová z asociácie. Rokovanie sa má uskutočniť v stredu (26. 3.). Situácia je podľa Stískalovej vážna, keďže členovia asociácie majú aktuálne platné zmluvy s VšZP len do konca marca. AHAPS pokračuje v rokovaniach o predĺžení zmlúv aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera.



Cenové opatrenia pre hospice sa od 15. januára upravili. Cena za jedno lôžko na deň sa zvýšila zo 100 na 230 eur, za výjazd mobilného hospicu zo 61 na 95 eur. Vyplýva to z opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.