VšZP: Nedofinancovanie by ovplyvnilo nákup zdravotnej starostlivosti

Bratislava 12. augusta (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) bude musieť v prípade nedofinancovania sektora prehodnocovať objemy financií pri nákupe zdravotnej starostlivosti. Uviedla to pre TASR v reakcii na vyjadrenie Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, ktorý upozornil na možné krátenie finančných objemov zo strany VšZP smerom k nemocniciam.



"Aktuálne zmluvy s poskytovateľmi sú platné do konca októbra 2024 a riadime sa podmienkami, ktoré boli v zmluvách dohodnuté. Avšak v prípade, že nepríde k dofinancovaniu sektora, budeme aj my nútení prehodnocovať objemy finančných prostriedkov pri nákupe zdravotnej starostlivosti," spresnili pre TASR z oddelenia komunikácie štátnej poisťovne.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) minulý týždeň deklarovala, že možné dofinancovanie sektora v tomto roku bude riešiť. Avizovala rokovanie so zástupcami rezortu financií. Na potrebu dofinancovania upozorňovali aj zdravotnícka sekcia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR či Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb.