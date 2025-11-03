< sekcia Slovensko
Bratislava 3. novembra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) očakáva, že ukončí tento rok minimálne s vyrovnaným hospodárením. K 30. septembru vykázala hospodársky výsledok plus 12 miliónov eur, čo predstavuje zlepšenie o 62 miliónov oproti pôvodným predpokladom. Vyplýva to z analýzy hospodárenia za obdobie rokov 2020 až 2025. TASR o tom informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
„Od štátnej poisťovne sa očakáva vyrovnané hospodárenie bez dodatočného zaťažovania verejných financií. Výsledky za posledné dva roky naznačujú, že tento cieľ je reálne dosiahnuť,“ uviedol generálny riaditeľ poisťovne Matúš Jurových. Deklaroval, že poisťovňa pokračuje v nastavenej stratégii efektívneho riadenia zdrojov. „Na prevádzke plánujeme v tomto roku ušetriť ďalších desať miliónov eur, pričom k septembru sme už realizovali úspory vo výške osem miliónov,“ doplnil.
VšZP poukázala na to, že za posledných päť rokov sa z inštitúcie s výraznými stratami podarilo vybudovať poisťovňu s vyrovnaným rozpočtom, ktorá efektívne nakladá so zdrojmi verejného zdravotného poistenia. „V rokoch 2020 až 2022 poisťovňa zaznamenala kumulovanú stratu vo výške 354,7 milióna eur. Najvýraznejší deficit bol zaznamenaný v roku 2022, keď strata dosiahla 153,8 milióna eur. Prelom nastal v roku 2023, keď poisťovňa prvýkrát po dlhom období vykázala kladný hospodársky výsledok 8,3 milióna eur, ktorý sa podarilo dosiahnuť aj vďaka dodatočnému navýšeniu zdrojov za poistencov štátu. Nastavený trend sa podarilo udržať aj v roku 2024, keď VšZP dosiahla zisk desať miliónov eur pri celkovom obrate presahujúcom päť miliárd eur, avšak tentokrát bez dodatočného zaťaženia štátu,“ priblížila Capáková.
Pripomenula, že po nástupe súčasného riaditeľa do predstavenstva VšZP prijala poisťovňa sériu opatrení zameraných na efektívnejšie hospodárenie. „Implementované opatrenia priniesli hmatateľné výsledky. Na vlastnej prevádzkovej činnosti ušetrila VšZP v roku 2024 desať miliónov eur. Poisťovňa prehodnotila výkonnostné parametre nemocníc a optimalizovala zmluvné vzťahy s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ priblížila hovorkyňa.
VšZP deklaruje, že všetky úsporné opatrenia realizuje s prioritným ohľadom na zachovanie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. „Našou zodpovednosťou je efektívne hospodáriť s verejnými zdrojmi a zároveň zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre takmer tri milióny poistencov. Tento záväzok berieme vážne,“ zdôraznil Jurových.
