VšZP ohľadom analýzy čakacích lehôt pripomína,že má najviac poistencov

Bratislava 14. júla (TASR) - Rozdiely v čakacích lehotách medzi zdravotnými poisťovňami (ZP) sú spôsobené tým, že štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) má ako najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku najviac poistencov. Poisťovňa to pre TASR uviedla v reakcii na analýzu čakacích lehôt, ktorú minulý týždeň zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Pripomína tiež, že jej poistný kmeň tvoria pacienti s najnáročnejšími diagnózami a vekovo starší poistenci, kde je odôvodnený predpoklad výraznejšej potreby na odkladnú plánovanú zdravotnú starostlivosť.



VšZP zároveň poukázala na to, že podľa správy ÚDZS čaká na plánovanú zdravotnú starostlivosť celkovo takmer 84.000 ľudí a rovnaký údaj uvádza aj ako počet návrhov. „Počet poistencov je nižší, keďže jeden poistenec môže čakať na zdravotnú starostlivosť aj na viaceré medicínske služby. Zároveň by bolo korektné uviesť k tabuľke 1 z tlačovej správy ÚDZS, že v počte návrhov zaradených na čakaciu listinu sú zarátané aj také, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) už mal vyradiť z dôvodu, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá, ale neurobil tak. Aj tento faktor môže spôsobovať vyššie čísla VšZP v porovnaní s konkurenciou,“ doplnila poisťovňa.



Deklaruje, že aktívne pracuje na úpravách zmluvných vzťahov a motivovaní nemocníc k skracovaniu čakacích lehôt a poskytnutiu zdravotnej starostlivosti väčšiemu množstvu pacientov. „Postupne vyčleňuje vybrané DRG skupiny do samostatných objemov podporujúcich rast produkcie a ponúka vybraným nemocniciam prechod na úhradový systém DRG, teda úhradu za produkciu,“ doplnila v stanovisku hovorkyňa VšZP Danka Capáková.



Súkromná ZP Dôvera v reakcii na analýzu podotkla, že skrátenie čakacích lehôt je možné iba v prípade zvýšenia produkcie nemocníc. „K tomu má pomôcť aj spoločná iniciatíva zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva na čoraz vyšší podiel výkonnostných platieb poskytovateľom na úkor paušálnych platieb,“ uviedol pre TASR PR špecialista poisťovne Matej Štepiansky.



Súkromná Union ZP ozrejmila, že ak Union zaeviduje zaradenie na čakaciu listinu, pri ktorom bola prekročená lehota časovej dostupnosti a bol vyznačený nesúhlas poistenca s touto lehotou, kontaktujú ho s návrhom alternatívneho zmluvného poskytovateľa. „V doterajších prípadoch sa nám poistenci vyjadrili, že chcú ostať na čakacej listine u pôvodného PZS,“ dodala. Zároveň zdôraznila, že poistenci nie vždy čakajú z kapacitných dôvodov. „Často ide aj o medicínske dôvody – liečba vysokého krvného tlaku, obezity alebo iného kontraindikovaného zdravotného problému,“ vysvetlila pre TASR hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Na zozname poistencov čakajúcich na plánovanú zdravotnú starostlivosť bolo podľa ÚDZS ku koncu februára 83.599 ľudí. Najvyšší počet čakajúcich poistencov bol k tomuto dátumu zo štátnej VšZP, a to 50.185, nasledujú súkromné zdravotné poisťovne Dôvera (25.067) a Union (8347). Najviac ľudí čaká na operáciu bedrových či kolenných kĺbov.