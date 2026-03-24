VšZP: Onkologické ústavy dostali medziročne o vyše 7 miliónov eur viac
Dáta, ktoré zaslala VšZP, ukazujú, že financovanie štátnych špecializovaných onkologických ústavov a detských nemocníc sa v rokoch 2024 a 2025 líšilo od základnej sadzby.
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Onkologické ústavy dostali medziročne od Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) o 7,1 milióna eur viac. Detské nemocnice zostávajú výrazne nad stanovenými referenčnými sadzbami Centra pre klasifikačný systém (CKS). Informovala o tom hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
„Štátne onkologické ústavy, ktoré roky dostávali menej, ako zodpovedalo ich reálnym výkonom, si medziročne polepšili o sedem miliónov eur. Detské nemocnice zostávajú výrazne nad stanovenými referenčnými sadzbami - poisťovňa to považuje za správny stav, zodpovedajúci náročnosti pediatrickej starostlivosti,“ uviedla Capáková s tým, že detské nemocnice zostávajú naďalej jednou z najvyššie podporovaných skupín v celom systéme.
Podotkla, že korekcia financovania onkologických pracovísk bola jednou z priorít VšZP pri rokovaniach o zmluvách na rok 2025. „Kým väčšina skupín nemocníc dostávala úhrady nad referenčné sadzby CKS, onkologické ústavy boli roky v opačnej situácii. VšZP tento stav v minulom roku zvrátila,“ dodala.
Dáta, ktoré zaslala VšZP, ukazujú, že financovanie štátnych špecializovaných onkologických ústavov a detských nemocníc sa v rokoch 2024 a 2025 líšilo od základnej sadzby. Onkologické ústavy dostali v roku 2024 o 7,69 percenta menej, čo predstavovalo približne o 2,8 milióna eur menej. Vlani sa situácia otočila a ústavy dostali o 11,87 percenta, teda asi o 4,3 milióna eur, viac.
Naopak, detské nemocnice boli financované nad úrovňou CKS v oboch rokoch. V roku 2024 dostali o 59,03 percenta viac, čo predstavovalo približne 18,9 milióna eur navyše. V roku 2025 to bolo o 42,70 percenta viac, teda asi o 15 miliónov eur navyše. V porovnaní medzi rokmi ide o pokles o 3,9 milióna eur. „Pokles v porovnaní s rokom 2024 odráža postupné vyrovnávanie po mimoriadnom zvýšení z predchádzajúceho obdobia, nie zníženie podpory,“ podotkla Capáková.
Dodala, že okrem zvýšenia základných úhrad poisťovňa pred koncom roka 2025 osobitne dofinancovala aj rádioterapiu - ožarovaciu liečbu. „Považujeme dostupnosť onkologickej starostlivosti za absolútnu prioritu a dáta za rok 2025 potvrdzujú, že sme odstránili disproporciu, ktorá tieto pracoviská dlhodobo znevýhodňovala,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
„Štátne onkologické ústavy, ktoré roky dostávali menej, ako zodpovedalo ich reálnym výkonom, si medziročne polepšili o sedem miliónov eur. Detské nemocnice zostávajú výrazne nad stanovenými referenčnými sadzbami - poisťovňa to považuje za správny stav, zodpovedajúci náročnosti pediatrickej starostlivosti,“ uviedla Capáková s tým, že detské nemocnice zostávajú naďalej jednou z najvyššie podporovaných skupín v celom systéme.
Podotkla, že korekcia financovania onkologických pracovísk bola jednou z priorít VšZP pri rokovaniach o zmluvách na rok 2025. „Kým väčšina skupín nemocníc dostávala úhrady nad referenčné sadzby CKS, onkologické ústavy boli roky v opačnej situácii. VšZP tento stav v minulom roku zvrátila,“ dodala.
Dáta, ktoré zaslala VšZP, ukazujú, že financovanie štátnych špecializovaných onkologických ústavov a detských nemocníc sa v rokoch 2024 a 2025 líšilo od základnej sadzby. Onkologické ústavy dostali v roku 2024 o 7,69 percenta menej, čo predstavovalo približne o 2,8 milióna eur menej. Vlani sa situácia otočila a ústavy dostali o 11,87 percenta, teda asi o 4,3 milióna eur, viac.
Naopak, detské nemocnice boli financované nad úrovňou CKS v oboch rokoch. V roku 2024 dostali o 59,03 percenta viac, čo predstavovalo približne 18,9 milióna eur navyše. V roku 2025 to bolo o 42,70 percenta viac, teda asi o 15 miliónov eur navyše. V porovnaní medzi rokmi ide o pokles o 3,9 milióna eur. „Pokles v porovnaní s rokom 2024 odráža postupné vyrovnávanie po mimoriadnom zvýšení z predchádzajúceho obdobia, nie zníženie podpory,“ podotkla Capáková.
Dodala, že okrem zvýšenia základných úhrad poisťovňa pred koncom roka 2025 osobitne dofinancovala aj rádioterapiu - ožarovaciu liečbu. „Považujeme dostupnosť onkologickej starostlivosti za absolútnu prioritu a dáta za rok 2025 potvrdzujú, že sme odstránili disproporciu, ktorá tieto pracoviská dlhodobo znevýhodňovala,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.