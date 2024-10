VšZP: Optimalizácia jednodňovej starostlivosti sa nedotkne pacientov

Bratislava 24. októbra (TASR) - Optimalizáciou výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti nie sú práva pacientov na zdravotnú starostlivosť nijako dotknuté. Uviedla to štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v reakcii na štvrtkové vyhlásenie predstaviteľov opozičnej strany SaS, ktorí kroky v danej oblasti kritizovali. Ich vyjadrenia vníma ako snahu o vytváranie neustáleho strachu u pacientov.



"Sme presvedčení, že našou úlohou je spravovať verejné zdroje efektívne a racionálne. Každá štátna inštitúcia, ktorá narába s verejnými zdrojmi, by mala konať rovnako. Optimalizáciou výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti nie sú práva pacientov na zdravotnú starostlivosť nijako dotknuté. Tieto výkony sú realizované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú má najväčšia zdravotná poisťovňa plne zazmluvnenú v každom regióne Slovenska tak, aby bola zabezpečená dostupnosť pacientov k zdravotnej starostlivosti," poznamenala štátna poisťovňa.



Tvrdí, že vyhlásenia predstaviteľov SaS ju neprekvapili. "Máme za to, že ich politický cieľ je jasný. Predať najväčšiu zdravotnú poisťovňu s takmer troma miliónmi poistencov do súkromných rúk," skonštatovala. Za nezodpovedné a cielené označila vytváranie neustáleho napätia a strachu u pacientov zo strany zástupcov SaS.



Poslanci Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay (obaja SaS) vo štvrtok kritizovali kroky VšZP pri jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Hovorili o predĺžení čakacích dôb na výkony či platení vyšších doplatkov. Vyzvali ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby situáciu urýchlene riešil.



Štátna VšZP pristúpila k procesu optimalizácie. Prvým krokom boli opatrenia v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Medzi nimi je napríklad nepredĺženie zmlúv s poskytovateľmi, pri ktorých identifikovala neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov či dočasné plošné obmedzenie zmluvných objemov pre poskytovateľov na 70 percent priemernej mesačnej úhrady.