PRIESKUM: Pacienti hodnotili nemocnice, najlepšie skončili TIETO

Bratislava 28. marca (TASR) - Pacienti za minulý rok z fakultných a univerzitných nemocníc najlepšie hodnotia Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok. Zo všeobecných nemocníc má najlepšie hodnotenie Nemocnica svätého Michala v Bratislave. Vyplýva to z prieskumu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), do ktorého sa zapojilo 19.787 pacientov.



Poistenci hodnotili päť typov ústavných zdravotníckych zariadení. Otázky sa týkali poskytnutej zdravotnej starostlivosti, správania a starostlivosti lekárov a sestier a kvality ubytovania a stravy.



Najvyššiu známku v kategórii štátne univerzitné a fakultné nemocnice dostala Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok. Za ňou sa umiestnili Univerzitná nemocnica Martin a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica.



Zo všeobecných nemocníc poistenci najlepšie hodnotili Nemocnicu svätého Michala v Bratislave, Nemocnicu Bory v Bratislave a Nemocnicu AGEL Bánovce.



Medzi špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami sa najlepšie umiestnili Špecializovaná nemocnica pre choroby hlavy a krku Akadémia Košice, Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, Kardiocentrum AGEL v Košiciach-Šaci.



Špecializované ústavy srdcovo-cievnych chorôb sa zoradili v poradí - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.



Z onkologických ústavov hodnotili poistenci najlepšie Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, Národný onkologický ústav Bratislava a Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach.



„Výsledky prieskumu potvrdzujú, že štátne nemocnice dokážu konkurovať súkromným zariadeniam v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok a Univerzitná nemocnica Martin dosiahli vynikajúce hodnotenia, čo dokazuje, že systematické investície do verejného zdravotníctva prinášajú výsledky. Naším cieľom je naďalej zvyšovať štandard vo všetkých nemocniciach bez ohľadu na ich vlastníctvo, pričom spoločným menovateľom musí byť vždy pacient na prvom mieste,“ zdôraznil minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD).