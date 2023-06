VšZP platí nemocniciam viac ako súkromné poisťovne, preveril ÚDZS

Bratislava 16. júna (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) platí nemocniciam za výkony viac ako súkromné Dôvera a Union zdravotná poisťovňa. Potvrdil to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý na podnet lekárskych odborárov preveroval prerozdeľovanie financií nemocniciam. Avizoval, že vláde odborníkov navrhne zrušenie tzv. zmluvnej voľnosti. TASR informácie poskytla hovorkyňa úradu Monika Hudecová.



"Úrad preveril alokačný kľuč, na základe ktorého zdravotné poisťovne prerozdeľovali finančné zdroje medzi jednotlivých poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a súčasne vyhodnotil stanovené jednotkové ceny produkcie poskytovateľov. Podľa prepočtov úradu platia súkromné zdravotné poisťovne Dôvera ZP a Union ZP za jednotku uznanej produkcie poskytovateľov, teda za rovnaký výkon, menej ako štátna VšZP," ozrejmila Hudecová. Anomália sa podľa úradu týka štátnych aj súkromných nemocníc.



ÚDZS avizuje, že vo veci navrhne vláde odborníkov, aby Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR transparentne zverejňovalo jednotkové ceny produkcie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a iniciovala legislatívne zmeny smerom k zrušeniu takzvanej zmluvnej voľnosti, "ktorej koncept je práve v oligopolnom prostredí absurdný a vytvára nežiaduci priestor pre účelové dohody medzi dominantnými hráčmi na trhu drajvovaný neregulovaným súkromným kapitálom."



Union zdravotná poisťovňa vníma názory o zrušení zmluvnej voľnosti alebo inej ďalšej regulácie ako absurdné a ešte viac zhoršujúce systém zdravotníctva. Podotkla, že platby za jednotlivé zdravotnícke úkony sú nastavované po vzájomnej dohode s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a vždy zodpovedali potrebám poistencov a súčasne objemu prostriedkov, ktoré má zdravotná poisťovňa k dispozícii. "Nevidíme preto akýkoľvek dôvod ich spochybňovať," skonštatovala poisťovňa.



Poukázala tiež na to, že VšZP bola opakovane dofinancovaná, čím mala viac prostriedkov na zdravotnú starostlivosť a mohla si dovoliť zvyšovať platby nemocniciam. "Navyše, jej poistný kmeň je starší, s čím prirodzene súvisí zvýšená náchylnosť na choroby," dodala s tým, že práve preto dostáva z tzv. prerozdelenia dodatočné zdroje od súkromných zdravotných poisťovní. Jediný férový prístup, ktorý nastaví spravodlivé podmienky, je preto podľa Unionu zvýšenie financovania systémovo, cez platbu poistencov štátu, aby bolo zrovnávanie aspoň elementárne korektné.



VšZP v reakcii na ÚDZS uviedla, že dlhodobo vynakladá na úhradu zdravotnej starostlivosti najviac spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. "Vďaka čomu sa jej doteraz darilo držať celý zdravotnícky systém nad vodou. V záujme toho len v roku 2022 uhradila o 266 miliónov eur viac voči reálne vykázaným výkonom nemocníc," skonštatovala pre TASR.



Podotkla, že trvalo vynakladá zdroje na ústavnú zdravotnú starostlivosť v objeme, ktorý presahuje jej podiel na liečených pacientoch. "Jednoducho povedané, VšZP platí navyše aj za poistencov ostatných zdravotných poisťovní. Za kľúčové preto považujeme zvýšenie transparentnosti a zrovnoprávnenie systému úhrad a to tak, aby každá zdravotná poisťovňa uhrádzala zdravotnú starostlivosť výlučne za svojich poistencov," uviedla.



Lekárske odborové združenie (LOZ) v marci podalo podnet na preverenie postupu zdravotných poisťovní v súvislosti so zazmluvňovaním nemocníc. Tvrdilo, že zdravotné poisťovne pri prerozdelení zdrojov postupujú netransparentne a diskriminačne. Výška preddavkov mala byť odlišná v neprospech štátu.