VšZP: Počet pacientov v jednodňovej zdravotnej starostlivosti stúpol
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejnil analýzu, z ktorej vyplýva, že počet pacientov liečených u poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa v roku 2024 znížil.
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) eviduje za rok 2024 nárast počtu odliečených poistencov v zariadeniach jednodňovej zdravotnej starostlivosti o 2865. Zdravotnej poisťovni sa vlani rovnako zvýšili náklady na tento typ zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
„Napriek menšiemu počtu zazmluvnených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti počet odliečených poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne v porovnaní s rokom 2023 stúpol o 2865. To potvrdzuje, že procesy a zmluvnú politiku má štátna zdravotná poisťovňa nastavenú správne, a to s ohľadom na efektívnosť nákladov, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta,“ uviedla hovorkyňa.
VšZP podľa jej slov pokračuje v nastavenom trende zefektívňovania procesov aj v roku 2025. „Už v prvých mesiacoch roka vykonala kontroly na 172 pracoviskách jednodňovej zdravotnej starostlivosti u 97 poskytovateľov. Tie poukázali na viaceré závažné nedostatky, medzi ktoré patrili neprehľadné úväzky lekárov, povinné poplatky pre pacientov, nedostatočné personálne zabezpečenie a nesprávne nahlasovanie údajov s vplyvom na financovanie,“ ozrejmila Capáková. Vďaka kontrolám priamo u poskytovateľov má podľa jej slov VšZP reálny prehľad o kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo štvrtok (21. 8.) zverejnil analýzu, z ktorej vyplýva, že počet pacientov liečených u poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa v roku 2024 znížil. Náklady zdravotných poisťovní sa však napriek tomu medziročne zvýšili. Úrad preto, okrem iného, odporučil zdravotným poisťovniam analyzovať efektívnosť nákladov a zabezpečiť spravodlivé a udržateľné financovanie.
