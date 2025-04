VšZP ponúka príspevok na očkovanie proti ovčím kiahňam

Bratislava 10. apríla (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) ponúka finančný príspevok na očkovanie proti ovčím kiahňam až do výšky 50 percent ceny každej dávky vakcíny. Poukazuje na to, že ovčie kiahne sú vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré môže postihnúť deti aj dospelých a spôsobiť im vážne zdravotné komplikácie až následky. Vysokú infekčnosť ochorenia potvrdzujú aj dáta poisťovne. TASR o tom informovala Zuzana Žiaková z oddelenia komunikácie VšZP.



Žiaková priblížila, že počet nakazených medzi deťmi aj dospelými sa za posledné roky zvyšuje. V roku 2023 ochorenie prekonalo viac ako 28.000 detských poistencov. Najúčinnejšou prevenciou je preto podľa poisťovne očkovanie.



„Kým v roku 2021 prekonalo ovčie kiahne takmer 7000 detských poistencov do 18 rokov, v roku 2022 ich bolo už viac ako 21.000 a v roku 2023 viac ako 28.000. Narastajúci počet nakazených je aj medzi dospelými a v roku 2023 ich bolo viac ako 1700,“ vysvetlil generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.



Práve u dospelých je podľa VšZP vyššie riziko vzniku komplikácií. Vyskytnúť sa môže vážny priebeh kožnej infekcie, problémy s pľúcami či dokonca neurologické ťažkosti. U tehotných žien môže viesť komplikovaný priebeh ochorenia k poškodeniu plodu i predčasnému pôrodu.