VšZP predložila rezortu zdravotníctva plán plnenia úsporných opatrení

Bratislava 7. júla (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) predložila ministerstvu zdravotníctva akčný plán plnenia úsporných opatrení. Pre TASR to potvrdila Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie zdravotnej poisťovne. Opatrenia, ktoré majú VšZP ušetriť 51,7 milióna eur, jej nariadilo ministerstvo.



"Akčný plán plnenia opatrení sme nášmu akcionárovi predložili v požadovanom termíne. Opatrenia sa týkajú viacerých oblastí, pričom väčšinou ide o kroky prevádzkového charakteru. Viaceré z opatrení VšZP zaviedla už dávnejšie, iné budeme postupne implementovať a veríme, že prispejú k ešte efektívnejšej činnosti poisťovne. Ide o opatrenia vedúce k šetreniu prevádzkových nákladov, najmä v oblasti IT rozvoja a digitalizácie," priblížila VšZP v stanovisku.



Pri niektorých krokoch je podľa nej potrebná súčinnosť rezortu zdravotníctva a legislatívne zmeny. "Navrhnuté opatrenia tiež berú do úvahy, že nielen VšZP, ale všetky zdravotné poisťovne sú v strate, preto časť opatrení pri nastavovaní efektívneho zabezpečovania zdravotnej starostlivosti si budú vyžadovať spoluprácu všetkých troch zdravotných poisťovní," podotkla.



Opatrenia podľa nej pacienti v praxi nepocítia. "Sú pripravené tak, aby nedošlo k obmedzovaniu zdravotnej starostlivosti," uviedla. Deklarovala, že o detailoch a pripravovaných krokoch v súvislosti s opatreniami pravidelne komunikuje s dozornou radou a ministerstvom zdravotníctva. "Dialóg tiež bude prebiehať na úrovni Asociácie zdravotných poisťovní a iných dotknutých subjektov tak, aby došlo k úspešnému plneniu všetkých opatrení," doplnila.



VšZP poukázala na to, že na problémy vo financovaní zdravotníckeho sektora dlhodobo upozorňuje. "Výsledok hospodárenia všetkých troch poisťovní je dôsledkom nedostatočného rozpočtu, nie neefektívneho hospodárenia. Jediným účinným riešením je dofinancovanie celého sektora zdravotníctva a následne ďalšie systematické zmeny," dodala.



Strata VšZP predstavovala ku koncu marca 50,2 milióna eur, vlani skončila v strate 153,8 milióna eur. Rezortný šéf Michal Palkovič preto v máji požiadal jej dozornú radu, aby predložila návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu. Očakával, že opatrenia budú spĺňať parametre, ktoré v minulosti musel spĺňať ozdravný krízový plán.