VšZP: Pri financovaní nemocníc postupujeme transparentne
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) tvrdí, že pri financovaní nemocníc postupuje transparentne a aktívne podporuje odstránenie historických nerovností. Uviedla to v reakcii na analýzu financovania nemocníc za prvý polrok Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). TASR o tom informovala hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.
Podľa poisťovne ide napríklad o postupnú implementáciu jednotných pravidiel pre poskytovateľov rovnakej úrovne, zvyšovanie podielu DRG úhrad (Diagnosis Related Groups, pozn. TASR) na minimálne 40 percent do konca roka 2027, prepočítavanie paušálnych platieb podľa reálnej produkcie nemocníc a transparentné nastavenie zmluvných vzťahov založené na objektívnych kritériách.
Ako objasnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových, súčasné rozdiely vo financovaní jednotlivých poskytovateľov sú výsledkom dlhoročného historického vývoja a zmluvných vzťahov, ktoré vznikali v priebehu viac ako 20 rokov. „Tieto disproporcie nie sú dôsledkom aktuálnych rozhodnutí VšZP, ale komplexného súboru faktorov vrátane valorizácií, regionálnych špecifík a rozdielnej štruktúry pacientov,“ uviedol.
Capáková pripomenula, že poisťovňa dôsledne dodržiava svoje záväzky vyplývajúce z Memoranda o spravodlivom financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré podpísala v júni spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR a ďalšími kľúčovými aktérmi zdravotníckeho sektora. „VšZP ako zodpovedný správca verejných zdrojov sa aktívne hlási k systematickému riešeniu týchto nerovností. Práve preto sme jedným z iniciátorov a signatárov memoranda,“ poznamenala členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.
Z analýzy ÚDZS vyplýva, že univerzitné nemocnice dostali v prvom polroku tohto roka zo zdrojov verejného zdravotného poistenia o takmer 29 miliónov eur viac, než určujú referenčné sadzby Centra pre klasifikačný systém. Súkromné nemocnice zas získali o 13 miliónov eur viac. Úrad však upozornil, že výsledky bude možné presnejšie vyhodnotiť až po doručení úplných údajov od zdravotných poisťovní za druhý kvartál.
