VšZP pripúšťa, že zmluva s nemocnicou v Pezinku nebude pokračovať

Bratislava 25. októbra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pripúšťa možnosť, že od novembra nebude pokračovať v zmluvnom vzťahu so Psychiatrickou nemocnicou Philippa Pinela v Pezinku. Nemocnica podľa poisťovne trvá na neprimeraných podmienkach. Pacientov by v prípade nepokračovania previezla do iných zariadení, s ktorými komunikuje. Poisťovňa podľa svojich slov vyvíja úsilie o pokračovanie zmluvy. TASR o tom v piatok informovalo oddelenie komunikácie VšZP.



Ako poisťovňa ozrejmila, rokovania s nemocnicou vedie od apríla a jej snahou je dosiahnuť dohodu. "Napriek našim snahám sa však stretávame s neprimeranými finančnými požiadavkami zo strany Psychiatrickej nemocnice P. Pinela, ktoré nezohľadňujú aktuálnu trhovú realitu. Na rozdiel od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nemocnica naďalej trvá na neprimeraných podmienkach. Odmietame, aby sa rukojemníkmi stávali pacienti," uviedla VšZP.



Štátna poisťovňa deklarovala, že jej záujmom je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť v rámci celého Slovenska. Očakáva, že nemocnica prehodnotí svoje požiadavky a bude spolupracovať na dosiahnutí dohody.