VšZP realizuje audit, má umožniť prípravu stabilizačných opatrení

Bratislava 10. novembra (TASR) - Dočasne poverené vedenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) realizuje hĺbkový ekonomický, personálny a zmluvný audit. Má zadefinovať rizikové oblasti a negatívne vplyvy a umožniť prípravu opatrení na stabilizáciu ekonomiky a hospodárenia. Pre TASR to uviedla VšZP, ktorá bola ku koncu septembra v strate takmer 108 miliónov eur. Vzhľadom na stratu všetkých zdravotných poisťovní sa treba podľa nej zamyslieť nad rozpočtovým krytím potrieb a očakávaní sektora.



"V súvislosti so skutočnosťou, že za posledné tri roky VšZP vykazuje len záporný výsledok hospodárenia a tento rok dosiahla dokonca rekordný prepad základného imania, je potrebné detailne vyhodnotiť všetky vplyvy, ktoré sa pod tieto hospodárske výsledky, okrem deficitného rozpočtu pre rok 2023 pre celý sektor, podpísali," priblížila v stanovisku pre TASR.



VšZP zároveň deklarovala, že v súčasnosti si riadne a včas plní záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonnými požiadavkami, bez dosahu na zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov.



Štátna zdravotná poisťovňa vykázala ku koncu septembra stratu takmer 108 miliónov eur. Jej likviditu zlepšilo podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dofinancovanie sektora o 316 miliónov eur, no aj naďalej má záporné vlastné imanie. V strate boli ku koncu septembra aj súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera (5,7 milióna eur) a súkromná Union zdravotná poisťovňa (takmer 8,3 milióna eur).