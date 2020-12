VšZP: Rok v znamení pandémie priniesol aj pozitíva

Bratislava 29. decembra (TASR) - Slovenské zdravotníctvo v roku 2020 výrazne ovplyvnila pandémia ochorenia COVID-19. Mal však aj svoje pozitíva. Dlhodobá podpora zvyšovania kompetencií všeobecných lekárov zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) bola správnym krokom. V bilancii roka 2020 to pre TASR povedal hovorca štátnej zdravotnej poisťovne Matej Neumann.



Poukázal na to, že v situácii, na ktorú nebol nikto pripravený, ukázali lekári svoju veľkú odhodlanosť a nasadenie. "Je to dôležitý signál aj smerom do budúcnosti, že budovanie silnej primárnej ambulantnej starostlivosti by malo patriť k prioritám," poznamenal.



Rozvinula sa aj telemedicína a lekári si vyskúšali komunikáciu s pacientom na diaľku. Pacienti podľa Neumanna zistili, že nie každý problém je nevyhnutné riešiť osobnou, návštevou ambulancie. Posilnil sa odbor verejného zdravotníctva, ktorý má podľa VšZP nezastupiteľnú úlohu pri ochrane verejného zdravia obyvateľstva a úspešnom zvládnutí akejkoľvek epidémie. Rozvíjala sa aj oblasť eZdravia.



VšZP investovala do liečby rôznych druhov rakoviny stovky miliónov eur. Neumann zdôraznil, že suma sa každý rok navyšuje. "Napríklad tento rok sme pre poistencov s onkologickým ochorením zabezpečili prístup k najmodernejšej molekulárnej diagnostike, ktorá im zabezpečuje včasnú vysokoúčinnú terapiu na mieru podľa typu nádoru, a dostali tak neporovnateľne lepšiu kvalitu života v porovnaní s klasickou liečbou," povedal.



Od nástupu súčasného nového vedenia štátnej zdravotnej poisťovne sa podľa Neummanna podarilo zastaviť masívny odchod poistencov. "Napriek nezákonným prepoisťovacím praktikám súkromných zdravotných poisťovní nám od 1. januára pribudne takmer 15.000 nových poistencov, čo je najvyšší prírastok za posledné štyri roky," komentoval s tým, že v aktivitách na získanie nových poistencov budú aj naďalej pokračovať. Tvrdí, že VšZP sa dokáže postarať o každého aj v najťažších životných situáciách.



Riešenie akútnych problémov súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu štátnu zdravotnú poisťovňu podľa jej hovorcu aj obralo o čas a spomalilo prípravu reformných systémových zmien. Poukázal na to, že štát pre budúci rok vyčlenil až o 300 miliónov eur vyššiu sumu za poistencov štátu.



Pandémia žiaľ poznačila oblasť prevencie. Podľa Neumanna sa dostatočne nevyužili všetky možnosti na kontinuálne poskytovanie preventívnej starostlivosti, ktorú považujú za kľúčovú pri znižovaní počtu odvrátiteľných úmrtí. Pandémia sa podľa neho podpísala aj pod pozastavenie a odklad plánovaných hospitalizácií pacientov, prípadne aj urgentných hospitalizácií, a vznikol aj problém s nedostatkom lôžok.



Tvrdí, že zdravotníctvo by malo mať v aktuálne náročnom období jasnú víziu, dlhodobý plán, viac finančných prostriedkov, nielen na boj s pandémiou, ale aj na inovácie a významnejšie investície pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.



"Dostatok finančných prostriedkov v sektore je potrebný pre nevyhnutné zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov. Je absolútne kľúčové, aby sa v záujme pacienta posúval celý sektor dopredu. Potrebujeme väčšiu transparentnosť, aby ľudia naozaj vedeli, čo môžu za ich zdravotné odvody dostať," dodal Neumann.



VšZP verí, že rok 2021 bude pozitívnejší a že sa v ňom podarí úspešne zvládnuť boj s pandémiou a prinesie čas sústrediť sa na systémové riešenia, ktoré pomôžu výraznému zlepšeniu nášho zdravotníctva.