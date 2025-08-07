< sekcia Slovensko
Všeobecná zdravotná poisťovňa rozšírila benefit pri očkovaní proti HPV
Dôvera a Union rozšírenie zvažujú.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) od augusta zvýšila hornú vekovú hranicu, odkedy môžu môžu poistenci využiť finančný príspevok na očkovanie proti HPV, a to až do veku 24 rokov a 364 dní. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union ZP aktuálne príspevok poskytujú poistencom do dovŕšenia 18. roku života. Rozšírenie benefitu nevylučujú. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli všetky tri zdravotné poisťovne.
„Zvýšením hornej vekovej hranice, keď môžu poistenci využiť príspevok na očkovanie proti HPV, štátna poisťovňa dokazuje, že reflektuje na moderné trendy v oblasti verejného zdravia a sprístupňuje prevenciu širšej časti populácie,“ vysvetlil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Matúš Jurových.
Z medicínskeho pohľadu je podľa urológa Jozefa Dubravického zvýšenie hornej vekovej hranice možnosti očkovania poistencov významné. „Platí, že očkovanie proti HPV je najúčinnejšie, ak sa podá ešte pred začiatkom sexuálneho života, ale význam má aj potom. Imunitný systém človeka sa vyvíja práve zhruba do 25. roku života človeka. V tomto mladom veku dokáže po aplikácii vakcíny vyprodukovať najvyššie hodnoty protilátok, ktoré majú za úlohu očkovaného jedinca chrániť pred HPV infekciou. Očkovanie zároveň výrazne znižuje riziko viacerých druhov rakoviny súvisiacich s HPV a chráni pred novými typmi vírusu,“ vysvetlil.
Dôvera priblížila, že nad rámec zákona poskytuje príspevok na očkovanie proti HPV poistencom do dovŕšenia 18 roku veku. „Výška príspevku siaha až do 70 percent nákladov na očkovanie. Úpravu tohto benefitu v budúcnosti nevylučujeme,“ uviedol pre TASR PR špecialista poisťovne Matej Štepiansky. Union ZP rovnako ponúka poistencom príspevok na očkovanie proti HPV do dovŕšenia 18. roku, a to vo výške 50 percent z nákladov na očkovanie. „Aj Union ZP prehodnocuje rozšírenie tohto benefitu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Očkovanie proti HPV je bezplatné, teda hradené zo zdravotného poistenia, pre všetky 12-, 13- a 14-ročné deti. Staršie deti môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im preplatia spätne časť ceny vakcíny.
Ľudský papilomavírus, HPV, môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Očkovanie proti HPV je najúčinnejšie vo veku od 12 až do dovŕšenia 15 rokov. V tomto veku je očkovanie plne hradené zo zdravotného poistenia.
