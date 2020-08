VšZP sa dohodla na predĺžení zmlúv s komorou ortopedických technikov

Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovenská komora ortopedických technikov (SKOrT) a Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dohodli na predĺžení zmlúv. Platiť budú do konca roka. Ako pre TASR uviedol hovorca štátnej zdravotnej poisťovne Matej Neumann, rokovania o zmluvných vzťahoch budú ešte pokračovať.



Zástupcovia SKOrT uviedli, že cieľom dohody je udržať dostupnosť lekárenskej starostlivosti v segmente zdravotníckych pomôcok. Podľa komory sa obe strany zaviazali spoločne rokovať o zreálnení ceny práce ortopedických technikov a stanovení ceny normohodiny, ktorá má vplyv na úhradu lekárenskej starostlivosti v tomto segmente.



Viceprezidentka SKOrT Andrea Černá tvrdí, že k stanoveniu ceny normohodiny je potrebné pristúpiť vzhľadom na zmeny vo vykazovaní lekárskych poukazov, respektíve dispenzačných v rámci e-Receptu. "Spomínané zmeny vo vykazovaní so sebou priniesli aj úpravu v tom zmysle, že ortopedický technik by viac nemohol vykazovať čas práce, počas ktorej používa medicínske technológie a prístroje. Táto zmena by bola pre poskytovateľov likvidačná, alebo by vzniknuté straty museli premietnuť do výšky doplatkov svojim pacientom," povedala.



Ďalšie rokovania sa začnú v septembri. Podľa SKOrT majú byť ich výsledkom nové zmluvy pre poskytovateľov ortopedických pomôcok s platnosťou od 1. januára 2021.