VšZP sa vo veci záchrankového tendra obrátila na Ústavný súd
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa vo veci tzv. záchrankového tendra z roku 2019 obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Proti postupu a rozhodnutiam Rady Úradu pre verejné obstarávanie a Úradu pre verejné obstarávanie podala ústavnú sťažnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
