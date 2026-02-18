Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VšZP sa vo veci záchrankového tendra obrátila na Ústavný súd

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa vo veci tzv. záchrankového tendra z roku 2019 obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Proti postupu a rozhodnutiam Rady Úradu pre verejné obstarávanie a Úradu pre verejné obstarávanie podala ústavnú sťažnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková.





