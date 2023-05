VšZP: Plníme si záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Bratislava 9. mája (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) si aj v tomto roku riadne a včas plní všetky záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Zabezpečuje tak komplexnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov. VšZP to uviedla pre TASR v reakcii na výsledky jej hospodárenia, podľa ktorých je ku koncu marca v strate 50,2 milióna eur.



"Je podstatné uviesť, že za prvé tri mesiace 2023 vykazujú účtovnú stratu všetky tri zdravotné poisťovne, čo indikuje nedostatok zdrojov na pokrytie všetkých prísľubov a potrieb verejného zdravotného poistenia v roku 2023," povedala pre TASR Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie poisťovne.



Rizikom je podľa VšZP aj prerozdeľovanie zdrojov medzi zdravotnými poisťovňami. "VšZP trvalo vynakladá zdroje na ústavnú zdravotnú starostlivosť v objeme, ktorý presahuje jej podiel na liečených pacientoch - tzv. case-mix. Len v roku 2022 uvedená nerovnováha predstavovala približne 90 miliónov eur. Jednoducho povedané, VšZP tieto financie uhradila navyše, aj za poistencov ostatných zdravotných poisťovní," podotkla Štefúnová.



Štátna zdravotná poisťovňa preto za kľúčové považuje zvýšenie transparentnosti a zrovnoprávnenie systému úhrad podľa modelu case-mix. "Ten vedie k tomu, že každá zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť výlučne za svojich poistencov," ozrejmila.



VšZP podľa vlastných slov dlhodobo vynakladá na úhradu zdravotnej starostlivosti viac ako 97 percent svojich príjmov z verejného zdravotného poistenia. Upozornila na to, že je to najviac spomedzi všetkých zdravotných poisťovní. "Vďaka tomu bolo možné udržať celý zdravotnícky systém nad vodou, a to aj počas náročného obdobia pandémie, a nebola ohrozená zdravotná starostlivosť žiadneho pacienta na Slovensku. VšZP to len v roku 2022 stálo o 266 miliónov eur viac voči reálne vykázaným výkonom nemocníc," dodala.



Zdravotné poisťovne vykázali podľa ÚDZS ku koncu marca stratu 69 miliónov eur, príčiny sú rozdielne. Strata VšZP predstavovala 50,2 milióna eur, vlani skončila v strate 153,8 milióna eur. Verejné zdravotné poistenie si podľa predsedníčky úradu Renáty Bláhovej vyžaduje zásadné zmeny. Ministerstvo zdravotníctva pre TASR uviedlo, že aktuálne nevidí dôvod na vyhlásenie konkurzu VšZP.