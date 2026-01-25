< sekcia Slovensko
VšZP skončila vlani s kladným hospodárskym výsledkom 21,43 milióna eur
Podľa poisťovne kladný výsledok potvrdzuje efektivitu riadenia a prijatých opatrení.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla podľa predbežnej účtovnej závierky vlani kladný hospodársky výsledok vo výške 21,43 milióna eur. Podľa poisťovne je to dvojnásobne lepší výsledok ako v roku 2024. TASR o tom informovala hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.
„Dvojnásobne lepší hospodársky výsledok za predchádzajúci rok je pre nás záväzkom nepoľaviť. (...) Zároveň som hrdý na to, že sme zodpovedným hospodárením potvrdili, že aj štátna akciová spoločnosť môže fungovať hospodárne, transparentne a ukončiť rok s kladným hospodárskym výsledkom, a to bez akejkoľvek dotácie od štátu,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Podľa poisťovne kladný výsledok potvrdzuje efektivitu riadenia a prijatých opatrení. „Vďaka finančnej stabilite môže najväčšia zdravotná poisťovňa opäť investovať viac zdrojov do zdravotnej starostlivosti, a to aj nad rámec zákonného minima,“ deklaruje VšZP.
Ako dodal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), poisťovňa výsledkom potvrdila, že je možné efektívne hospodáriť a zároveň zachovať vysokú kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. „Jej výsledky za posledné dva roky sú príkladom zodpovedného prístupu k verejným financiám, ktorý nezaťažuje štátny rozpočet a súčasne prináša benefity pre poistencov,“ poznamenal.
