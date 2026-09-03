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VšZP spúšťa pilotný projekt na podporu multidisciplinárnych tímov
Cieľom projektu nie je len test úhrady, ale aj získavanie dát, ktoré umožnia objektívne vyhodnotiť fungovanie multidisciplinárnej starostlivosti.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) spúšťa pilotný projekt, v rámci ktorého chce podporiť prácu multidisciplinárnych tímov prostredníctvom ich zaradenia do systému úhrad. Pilot sa týka pacientov s karcinómom prsníka a kolorektálnym karcinómom. Jeho cieľom je overiť fungovanie modelu, zbierať relevantné dáta a na ich základe vytvoriť podmienky na jeho ďalšie rozšírenie. Zástupcovia poisťovne a Národného onkologického ústavu (NOÚ) o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Ako ozrejmili, o liečbe onkologického pacienta nerozhoduje jeden lekár, ale tím odborníkov z rôznych oblastí, vďaka čomu pacient získava komplexnejší pohľad na svoje ochorenie a možnosti liečby. Chirurg, klinický onkológ, rádiológ, radiačný onkológ, patológ a ďalší špecialisti preto spoločne posudzujú jeho zdravotný stav a hľadajú najvhodnejší liečebný postup v rámci multidisciplinárneho tímu (MDT). Na Slovensku však ich fungovanie zatiaľ nie je systémovo nastavené ani dostatočne financované.
„Neexistuje liek, ktorý by dokázal za hodinu zlepšiť šance pacienta tak, ako to dokáže správne spoločné rozhodnutie odborníkov. MDT nie je administratívna porada lekárov. Je to súčasť liečby pacienta. Na jeho prípad sa pozerajú z rôznych pohľadov odborníci, ktorí majú k dispozícii všetky dôležité výsledky, zobrazovacie vyšetrenia, histológiu a ďalšie informácie. Spoločne tak hľadajú optimálny liečebný postup,“ uviedol riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher.
Hoci multidisciplinárne tímy fungujú v NOÚ už 15 rokov, ich činnosť bola doteraz financovaná bez samostatného systémového uznania tohto odborného výkonu. VšZP podporila pilotný projekt v štyroch onkologických ústavoch na Slovensku - v NOÚ, v Onkologickom ústave svätej Alžbety v Bratislave, vo Východoslovenskom onkologickom ústave Košice a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica v súčinnosti s Mammacentrom svätej Agáty.
Cieľom projektu nie je len test úhrady, ale aj získavanie dát, ktoré umožnia objektívne vyhodnotiť fungovanie multidisciplinárnej starostlivosti. „Dáta zo zahraničia ukazujú, že čas, odkedy sa poistenec dostane od prvých príznakov k liečbe, by sa mal skrátiť až o dva mesiace. Navyše vďaka tomuto projektu budú mať naši poistenci zabezpečenú komplexnú liečbu na jednom mieste a nebudú blúdiť v systéme. Som hrdý, že sme ho ako prvá a jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku podporili,“ zdôraznil generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
V rámci pilotnej fázy sa budú sledovať a porovnávať časové indikátory, ako napríklad čas od diagnostiky po prerokovanie na MDT, čas od rozhodnutia MDT po začatie liečby. Sledovať sa bude aj celkový podiel pacientov, ktorí prechádzajú MDT. Prvé výsledky bude možné vyhodnotiť koncom februára 2027. Dlhodobou ambíciou je, aby sa MDT stal štandardnou a systémovo financovanou súčasťou onkologickej starostlivosti, rozšíril sa na ďalšie diagnózy, fungoval podľa jednotných štandardov a bol prepojený s koordinovanou starostlivosťou.
NOÚ zároveň od septembra 2026 začína zavádzať pozíciu koordinátorov onkologickej starostlivosti. Ich úlohou bude pomáhať pacientom orientovať sa v systéme a sprevádzať ich jednotlivými krokmi liečby.
Ako ozrejmili, o liečbe onkologického pacienta nerozhoduje jeden lekár, ale tím odborníkov z rôznych oblastí, vďaka čomu pacient získava komplexnejší pohľad na svoje ochorenie a možnosti liečby. Chirurg, klinický onkológ, rádiológ, radiačný onkológ, patológ a ďalší špecialisti preto spoločne posudzujú jeho zdravotný stav a hľadajú najvhodnejší liečebný postup v rámci multidisciplinárneho tímu (MDT). Na Slovensku však ich fungovanie zatiaľ nie je systémovo nastavené ani dostatočne financované.
„Neexistuje liek, ktorý by dokázal za hodinu zlepšiť šance pacienta tak, ako to dokáže správne spoločné rozhodnutie odborníkov. MDT nie je administratívna porada lekárov. Je to súčasť liečby pacienta. Na jeho prípad sa pozerajú z rôznych pohľadov odborníci, ktorí majú k dispozícii všetky dôležité výsledky, zobrazovacie vyšetrenia, histológiu a ďalšie informácie. Spoločne tak hľadajú optimálny liečebný postup,“ uviedol riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher.
Hoci multidisciplinárne tímy fungujú v NOÚ už 15 rokov, ich činnosť bola doteraz financovaná bez samostatného systémového uznania tohto odborného výkonu. VšZP podporila pilotný projekt v štyroch onkologických ústavoch na Slovensku - v NOÚ, v Onkologickom ústave svätej Alžbety v Bratislave, vo Východoslovenskom onkologickom ústave Košice a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica v súčinnosti s Mammacentrom svätej Agáty.
Cieľom projektu nie je len test úhrady, ale aj získavanie dát, ktoré umožnia objektívne vyhodnotiť fungovanie multidisciplinárnej starostlivosti. „Dáta zo zahraničia ukazujú, že čas, odkedy sa poistenec dostane od prvých príznakov k liečbe, by sa mal skrátiť až o dva mesiace. Navyše vďaka tomuto projektu budú mať naši poistenci zabezpečenú komplexnú liečbu na jednom mieste a nebudú blúdiť v systéme. Som hrdý, že sme ho ako prvá a jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku podporili,“ zdôraznil generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
V rámci pilotnej fázy sa budú sledovať a porovnávať časové indikátory, ako napríklad čas od diagnostiky po prerokovanie na MDT, čas od rozhodnutia MDT po začatie liečby. Sledovať sa bude aj celkový podiel pacientov, ktorí prechádzajú MDT. Prvé výsledky bude možné vyhodnotiť koncom februára 2027. Dlhodobou ambíciou je, aby sa MDT stal štandardnou a systémovo financovanou súčasťou onkologickej starostlivosti, rozšíril sa na ďalšie diagnózy, fungoval podľa jednotných štandardov a bol prepojený s koordinovanou starostlivosťou.
NOÚ zároveň od septembra 2026 začína zavádzať pozíciu koordinátorov onkologickej starostlivosti. Ich úlohou bude pomáhať pacientom orientovať sa v systéme a sprevádzať ich jednotlivými krokmi liečby.