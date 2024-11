VšZP: Tvrdenia lekárskych odborov vnímame ako vytrhnuté z kontextu

Bratislava 21. novembra (TASR) - Tvrdenia prezentované na tlačovej konferencii Lekárskeho odborového združenia (LOZ) sú vytrhnuté z kontextu, bez miery odborného pohľadu a vzájomných súvislostí. Uviedla to Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v reakcii na tvrdenia LOZ o tom, že VšZP platí súkromným nemocniciam viac ako štátnym.



Poisťovňa spresnila, že LOZ svoje vyjadrenia prezentovalo bez spojitosti s úhradovým mechanizmom jednotlivých nemocníc, rozsahom zazmluvnenia či počtom zamestnancov. "Takisto bez zohľadnenia iných finančných transferov, ktoré má ako zdroj príjmu väčšina univerzitných a štátnych nemocníc, a tie nie sú metodikou výpočtu zahrnuté do efektívnej základnej sadzby, ktorou sú porovnávané ako 'lepšia platba'," upozornila Zuzana Žiaková z oddelenia komunikácie VšZP.



Štátna poisťovňa zároveň deklaruje realizáciu krokov, ktorými zefektívňuje úhrady v nemocniciach s najvýraznejším pomerom neefektivity. "A to zmenou úhradového mechanizmu, optimalizáciou úhrad s cieľom smerovať finančné prostriedky na pomoc pacientom," dodala Žiaková.



LOZ na štvrtkovej tlačovej konferencii prezentovalo dáta, ktoré získalo na základe infožiadosti od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vychádzajúc z uvedených dát lekárski odborári tvrdia, že súkromné nemocnice sú, s prihliadnutím na finančnú náročnosť rôznych výkonov, lepšie platené ako tie štátne. Dlhy štátnych nemocníc podľa LOZ vznikajú práve nerovnosťami v platbách pre súkromných a štátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. LOZ tvrdí, že i ministerstvo zdravotníctva si je vedomé potreby zmeniť súčasné nastavenie systému.



Rezort v reakcii na tlačovú konferenciu informoval, že naďalej prebiehajú rokovania, na ktorých s LOZ prechádza jednotlivé body memoranda z roku 2022.