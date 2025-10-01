< sekcia Slovensko
VšZP: Zmeny týkajúce sa nemocníc Agel súvisia s presunom financií
Podľa kresťanských demokratov VšZP a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) výrazne zvýhodňujú spoločnosť Agel.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) tvrdí, že zmeny týkajúce sa nemocníc Agel súvisia s presunom financií. V reakcii na stredajšie vyjadrenia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) o znížení úhrad za hospitalizácie nemocniciam Agel a výraznom zvýšení platieb za spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVALZ) to pre TASR uviedla hovorkyňa poisťovne Danka Capáková.
„Ide o presun finančných prostriedkov, ktoré boli historicky akumulované z dôvodu zákonného rastu miezd zdravotníckych pracovníkov, a to nielen lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov, ale naprieč všetkými segmentmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa.
Reagovala aj na tvrdenia KDH o navýšení zdrojov na SVALZ pre nemocnicu Agel Zvolen z približne 400.000 eur na 2,2 milióna eur od roku 2026. Ide podľa nej o presun finančných prostriedkov z paušálnych úhrad smerom do produkčného modelu spôsobom, aby za rovnaké finančné prostriedky zabezpečili viac zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov.
Pre TASR tiež priblížila, že VšZP v rámci alokovania finančných prostriedkov do zmluvných rozsahov určených na SVALZ vyšetrenia, to jest zmluvných objemov, pristupuje obdobnou metodikou v rámci svojich zmluvných partnerov. O tom podľa hovorkyne svedčí aj modifikácia zmluvných vzťahov u ostatných SVALZ pracovísk, a to vo forme navýšenia rozsahov pre laboratória a zmluvy s platnosťou až do konca roka 2027.
Podľa kresťanských demokratov VšZP a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) výrazne zvýhodňujú spoločnosť Agel. Tvrdia, že kým nemocniciam patriacim Agelu štátna poisťovňa znižuje úhrady za hospitalizácie, súčasne im dramaticky navyšuje platby za SVALZ. Šéf zdravotníctva by podľa nich mal na svojom poste skončiť.
„Ide o presun finančných prostriedkov, ktoré boli historicky akumulované z dôvodu zákonného rastu miezd zdravotníckych pracovníkov, a to nielen lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov, ale naprieč všetkými segmentmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa.
Reagovala aj na tvrdenia KDH o navýšení zdrojov na SVALZ pre nemocnicu Agel Zvolen z približne 400.000 eur na 2,2 milióna eur od roku 2026. Ide podľa nej o presun finančných prostriedkov z paušálnych úhrad smerom do produkčného modelu spôsobom, aby za rovnaké finančné prostriedky zabezpečili viac zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov.
Pre TASR tiež priblížila, že VšZP v rámci alokovania finančných prostriedkov do zmluvných rozsahov určených na SVALZ vyšetrenia, to jest zmluvných objemov, pristupuje obdobnou metodikou v rámci svojich zmluvných partnerov. O tom podľa hovorkyne svedčí aj modifikácia zmluvných vzťahov u ostatných SVALZ pracovísk, a to vo forme navýšenia rozsahov pre laboratória a zmluvy s platnosťou až do konca roka 2027.
Podľa kresťanských demokratov VšZP a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) výrazne zvýhodňujú spoločnosť Agel. Tvrdia, že kým nemocniciam patriacim Agelu štátna poisťovňa znižuje úhrady za hospitalizácie, súčasne im dramaticky navyšuje platby za SVALZ. Šéf zdravotníctva by podľa nich mal na svojom poste skončiť.