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VšZP upozorňuje: POZOR na nekalé praktiky ohľadom prepoisťovania
Najväčšia zdravotná poisťovňa pripomína, že poistenci môžu zdravotnú poisťovňu zmeniť raz ročne, pričom prihlášku je možné podať do 30. septembra.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Prieskum spokojnosti, marketingový súhlas či údajné dlhové poradenstvo môžu mať v období prepoisťovania aj inú podobu, než sa na prvý pohľad zdá. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) upozorňuje poistencov, že za takto prezentovaným dokumentom sa môže skrývať prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne. TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie poisťovne.
„V období prepoisťovacej kampane sa môžu poistenci stretnúť s rôznymi formami oslovovania podomovými obchodníkmi, rôznymi osobami na verejných priestranstvách, v obchodných centrách, na staniciach či iných frekventovaných miestach,“ upozornila VšZP.
Odporúča zvýšenú obozretnosť najmä v situáciách, keď je podpis dokumentu prezentovaný ako prieskum spokojnosti, zber kontaktných údajov, marketingový súhlas, dlhové poradenstvo alebo iný administratívny úkon. Pred podpisom akéhokoľvek dokumentu preto radí dôkladne si overiť, čo poistenec podpisuje, či už vo forme fyzického dokumentu alebo na tablete.
„Výber zdravotnej poisťovne je jedno z najdôležitejších rozhodnutí pre zdravie človeka. Poistencom preto odporúčame, aby si vždy dôkladne prečítali každý dokument pred podpisom, neposkytovali občiansky preukaz ani osobné údaje neznámym osobám bez jasného dôvodu a nenechali sa tlačiť do okamžitého rozhodnutia. Ak majú akékoľvek pochybnosti o poskytovaných informáciách, môžu si ich overiť priamo na pobočkách Všeobecnej zdravotnej poisťovne alebo na zákazníckej linke,“ uviedol generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Zdravotná poisťovňa odporúča poistencom, aby si pri prípadnej zmene zdravotnej poisťovne vždy vyžiadali kópiu podpísanej prihlášky a dôkladne si uchovali všetky súvisiace dokumenty. V prípade pochybností sa môžu obrátiť na klientske pracoviská VšZP alebo kontaktovať call centrum, kde si môžu overiť informácie o svojom zdravotnom poistení aj o ďalšom postupe. V prípade podozrenia na nekalé prepoistenie im pracovníci pomôžu so späťvzatím prihlášky. VšZP zároveň odporúča poistencom v prípade nekalého náboru podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Najväčšia zdravotná poisťovňa pripomína, že poistenci môžu zdravotnú poisťovňu zmeniť raz ročne, pričom prihlášku je možné podať do 30. septembra. VšZP zároveň upozorňuje, že rozhodnutie o zmene zdravotnej poisťovne by malo byť vždy slobodné, informované a založené na overených informáciách.
„V období prepoisťovacej kampane sa môžu poistenci stretnúť s rôznymi formami oslovovania podomovými obchodníkmi, rôznymi osobami na verejných priestranstvách, v obchodných centrách, na staniciach či iných frekventovaných miestach,“ upozornila VšZP.
Odporúča zvýšenú obozretnosť najmä v situáciách, keď je podpis dokumentu prezentovaný ako prieskum spokojnosti, zber kontaktných údajov, marketingový súhlas, dlhové poradenstvo alebo iný administratívny úkon. Pred podpisom akéhokoľvek dokumentu preto radí dôkladne si overiť, čo poistenec podpisuje, či už vo forme fyzického dokumentu alebo na tablete.
„Výber zdravotnej poisťovne je jedno z najdôležitejších rozhodnutí pre zdravie človeka. Poistencom preto odporúčame, aby si vždy dôkladne prečítali každý dokument pred podpisom, neposkytovali občiansky preukaz ani osobné údaje neznámym osobám bez jasného dôvodu a nenechali sa tlačiť do okamžitého rozhodnutia. Ak majú akékoľvek pochybnosti o poskytovaných informáciách, môžu si ich overiť priamo na pobočkách Všeobecnej zdravotnej poisťovne alebo na zákazníckej linke,“ uviedol generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Zdravotná poisťovňa odporúča poistencom, aby si pri prípadnej zmene zdravotnej poisťovne vždy vyžiadali kópiu podpísanej prihlášky a dôkladne si uchovali všetky súvisiace dokumenty. V prípade pochybností sa môžu obrátiť na klientske pracoviská VšZP alebo kontaktovať call centrum, kde si môžu overiť informácie o svojom zdravotnom poistení aj o ďalšom postupe. V prípade podozrenia na nekalé prepoistenie im pracovníci pomôžu so späťvzatím prihlášky. VšZP zároveň odporúča poistencom v prípade nekalého náboru podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Najväčšia zdravotná poisťovňa pripomína, že poistenci môžu zdravotnú poisťovňu zmeniť raz ročne, pričom prihlášku je možné podať do 30. septembra. VšZP zároveň upozorňuje, že rozhodnutie o zmene zdravotnej poisťovne by malo byť vždy slobodné, informované a založené na overených informáciách.