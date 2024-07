Bratislava 1. júla (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v roku 2024 očakáva stratu vo výške 169 miliónov eur. Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Michal Palkovič to považuje za naliehavé a požiadal o predloženie opatrení. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Monika Beťková.



"Vec je naliehavá, ak sa neprijmú účinné protiopatrenia, môže dôjsť k nenaplneniu očakávaní na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Za úrad môžem povedať, že sme pripravení aktívne sa zúčastňovať na riešeniach, ktoré pomôžu celému sektoru," uviedol Palkovič. Požiadal vedenie VšZP o predloženie opatrení, ktorými sa vo VšZP dá zvrátiť nežiaduci hospodársky vývoj bez toho, aby to negatívne pocítili poistenci alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.



Opakujúci sa problém s chýbajúcimi zdrojmi je podľa hovorkyne čiastočne spôsobený aj nedostatkami pri tvorbe rozpočtu a regulačných rámcov, ktoré treba riešiť do budúcna. Úrad preto víta úmysel Ministerstva zdravotníctva SR, zriadiť radu pre rozpočet zdravotníctva, ktorá sa týmito otázkami bude systematicky zaoberať na pravidelnej báze a situáciu priebežne vyhodnocovať.



Nedostatok zdrojov sa však podľa úradu netýka všetkých troch zdravotných poisťovní (ZP). Beťková podotkla, že tie súkromné taktiež očakávajú v roku 2024 straty, Dôvera 70 miliónov eur, Union ZP 17 miliónov eur. Majú však podľa nej dostatok prostriedkov na pokrytie všetkých nárokov poistencov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.



Hovorkyňa doplnila, že na konci tohto roka by mali mať na účtoch dostatok peňažných prostriedkov, Dôvera 138 miliónov eur a Union ZP 82 miliónov eur. Podľa úradu by tak debate o dofinancovaní zdravotníctva nad rámec už schváleného rozpočtu mali predchádzať aktivity smerujúce k hľadaniu vnútorných rezerv a zlepšeniu efektívnosti.