VšZP venuje maximálnu pozornosť phishingovým útokom
Phishingový útok možno rozoznať tak, že adresa odosielateľa sa len podobá na oficiálnu, ale nie je totožná.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) venuje maximálnu pozornosť phishingovým útokom. Robí všetko pre to, aby údaje poistencov ochránila. Pre TASR to uviedla hovorkyňa VšZP Danka Capáková s tým, že prednedávnom upozorňovali na aktuálnu phishingovú kampaň, v rámci ktorej sa útočníci snažia zneužiť situáciu a dôveru poistencov.
„Všeobecná zdravotná poisťovňa nikdy nežiada žiadne citlivé údaje prostredníctvom emailu alebo SMS správ. Všetku komunikáciu realizuje výhradne cez oficiálne kanály,“ uviedla Capáková. Zároveň upozornila, že adresátmi podvodných emailov môžu byť aj občania, ktorí nie sú jej poistencami.
Phishingový útok možno rozoznať tak, že adresa odosielateľa sa len podobá na oficiálnu, ale nie je totožná. Správy často obsahujú gramatické chyby a preklepy a naliehajú na rýchlu reakciu alebo hrozia sankciami, vysvetlila hovorkyňa. Tvrdí, že požadujú citlivé alebo prihlasovacie údaje, obsahujú podozrivé odkazy alebo prílohy.
VšZP preto odporúča v žiadnom prípade nereagovať na emaily požadujúce osobné údaje, neklikať na odkazy v podozrivých správach, pri komunikácii s poisťovňou využívať iba oficiálne kontaktné kanály poisťovne, dbať na pravidelnú zmenu prihlasovacích údajov do elektronických služieb a sledovať oficiálne oznámenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne o bezpečnostných opatreniach.
„V prípade, že niekto dostal podozrivú správu a nie je si istý jej obsahom, môže kontaktovať zákaznícku linku Všeobecnej zdravotnej poisťovne na čísle 0850 003 003 alebo osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku,“ povedala Capáková.
„Všeobecná zdravotná poisťovňa nikdy nežiada žiadne citlivé údaje prostredníctvom emailu alebo SMS správ. Všetku komunikáciu realizuje výhradne cez oficiálne kanály,“ uviedla Capáková. Zároveň upozornila, že adresátmi podvodných emailov môžu byť aj občania, ktorí nie sú jej poistencami.
Phishingový útok možno rozoznať tak, že adresa odosielateľa sa len podobá na oficiálnu, ale nie je totožná. Správy často obsahujú gramatické chyby a preklepy a naliehajú na rýchlu reakciu alebo hrozia sankciami, vysvetlila hovorkyňa. Tvrdí, že požadujú citlivé alebo prihlasovacie údaje, obsahujú podozrivé odkazy alebo prílohy.
VšZP preto odporúča v žiadnom prípade nereagovať na emaily požadujúce osobné údaje, neklikať na odkazy v podozrivých správach, pri komunikácii s poisťovňou využívať iba oficiálne kontaktné kanály poisťovne, dbať na pravidelnú zmenu prihlasovacích údajov do elektronických služieb a sledovať oficiálne oznámenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne o bezpečnostných opatreniach.
„V prípade, že niekto dostal podozrivú správu a nie je si istý jej obsahom, môže kontaktovať zákaznícku linku Všeobecnej zdravotnej poisťovne na čísle 0850 003 003 alebo osobne navštíviť ktorúkoľvek pobočku,“ povedala Capáková.