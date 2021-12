Štátna poisťovňa víta rozhodnutie o uvoľnení financií za poistencov

Bratislava 1. decembra (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) víta rozhodnutie o čiastočnom uvoľnení finančných prostriedkov za poistenca štátu. Ako v reakcii na rozhodnutie Ministerstva financií (MF) SR uviedla manažérka oddelenia komunikácie štátnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová, v súvislosti s pandémiou nie je finančná kompenzácia sektoru zdravotníctva výnimočná ani v okolitých krajinách.



"V tom prípade nejde o dofinancovanie, ale o čiastočné uvoľnenie viazaných financií za poistenca štátu, ktoré boli pôvodne vyčlenené na rok 2021," tvrdí VšZP.



Štátna zdravotná poisťovňa hovorí, že napriek zložitej situácii nepristúpila k znižovaniu úhrad pre nemocnice. Reálna úhrada v pandemickom období by podľa nej bola pre nemocnice likvidačná. Hovorí, že v prepočte na aktuálny rok zaplatí zdravotná poisťovňa o 360 miliónov eur viac, než nemocnice vykážu. "Vzhľadom na štruktúru nášho poistného kmeňa mala VšZP dodatočne nepokryté náklady na COVID-19 približne 60 miliónov eur," doplnila Peterová, pričom poistencov štátnej zdravotnej poisťovne ubezpečila, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu je zabezpečené.



VšZP zdôraznila, že 97 percent financií vracia späť do systému, ako aj to, že má najnižšie prevádzkové náklady. "Na rozdiel od súkromných zdravotných poisťovní transparentne zverejňujeme všetky detaily hospodárenia a pracujeme v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní," uzavrela.



Tlačový odbor MF SR v utorok TASR informoval, že rezort financií uvoľnil 90 miliónov eur do zdravotníctva prostredníctvom platby za štátnych poistencov. Ďalšie tri milióny eur dostanú nemocnice na kúpu nových prístrojov či potrebné rekonštrukcie.