< sekcia Slovensko
VšZP vlani rozoslala vyše 370.000 pozvánok na skríningové vyšetrenia
Pozvánky sú každoročne zasielané na tri kľúčové onkologické skríningy. Konkrétne ide o rakovinu hrubého čreva a konečníka, rakovinu krčka maternice a rakovinu prsníka.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v minulom roku rozoslala viac ako 370.000 pozvánok na skríningové vyšetrenia. Upozornila, že Slováci pozvánky často ignorujú aj napriek tomu, že prevencia a včasný záchyt onkologických ochorení dáva výrazne lepší predpoklad úspešnosti liečby. TASR o tom informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
Pozvánky sú každoročne zasielané na tri kľúčové onkologické skríningy. Konkrétne ide o rakovinu hrubého čreva a konečníka, rakovinu krčka maternice a rakovinu prsníka. „Napriek tomu, že na ne reaguje iba malé percento poistencov, konkrétne v minulom roku približne každý desiaty pozvaný, prináša reálne výsledky,“ uviedla hovorkyňa.
Ako priblížila, skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka sa zúčastnilo 11,89 percenta zo 186.336 pozvaných poistencov, podarilo sa zachytiť 1762 abnormálnych nálezov, z toho 210 kolorektálnych karcinómov. Vyšetrenie krčka maternice podľa nej podstúpilo 8,45 percenta zo 151.631 pozvaných poisteniek. To pomohlo zachytiť 286 abnormálnych nálezov, z toho 21 pacientkam bol diagnostikovaný karcinóm. Na skríning rakoviny prsníka zase prišlo 5,5 percenta z 32.700 pozvaných poisteniek, podarilo sa zachytiť 98 abnormálnych nálezov, z toho deviatim ženám bola diagnostikovaná rakovina prsníka.
„Napriek veľmi nízkej odozve na skríningové pozvánky sa podarilo zachytiť až 240 nových nádorových ochorení. To znamená, že títo poistenci sa mohli začať okamžite liečiť, pričom čas pri tomto ochorení zohráva veľmi podstatnú rolu pre úspech,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
VšZP zasiela pozvánky poistencom primárne cez ePobočku a mobilnú aplikáciu. Tým, ktorí elektronické služby nemajú aktivované, zasiela pozvánku na skríning poštou. V prípade skríningu kolorektálneho karcinómu posiela pozvánky poštou spolu s testom na okultné krvácanie. Platnosť pozvánok je šesť mesiacov, u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poistenci za skríning neplatia. Je teda plne v ich zodpovednosti, aby pozvánku využili.
„Apelujem na všetkých našich poistencov, no obzvlášť na ženy, matky, aby si našli čas na vyšetrenia, ktoré im môže zachrániť život. Či už mamografia alebo cytológia sú časovo nenáročné vyšetrenia, ale v konečnom dôsledku môžu znamenať viac času s ich blízkymi. Pretože tým, že o nejakom probléme nevieme, neznamená, že ho nemáme. Včasná diagnostika má obrovský význam,“ povedala členka predstavenstva Denisa Slivková.
Najväčšia zdravotná poisťovňa tiež pripomína, že prevencia a skríningy sú aj ekonomicky zodpovedným rozhodnutím. Skríningové programy majú neporovnateľne nižší dosah na systém verejného zdravotného poistenia než liečba samotných nádorových ochorení. Pre porovnanie, test na okultné krvácanie zo stolice stojí zdravotnú poisťovňu približne 12 eur, kolonoskopia do 200 eur a starostlivosť o poistenca s rakovinou hrubého čreva v terminálnom štádiu približne 25.000 eur.
K prevencii motivuje poisťovňa aj podmienkami čerpania finančných príspevkov z Peňaženky zdravia. Aj tam zaradila príspevky, ktoré sa týkajú onkoprevencie.
Pozvánky sú každoročne zasielané na tri kľúčové onkologické skríningy. Konkrétne ide o rakovinu hrubého čreva a konečníka, rakovinu krčka maternice a rakovinu prsníka. „Napriek tomu, že na ne reaguje iba malé percento poistencov, konkrétne v minulom roku približne každý desiaty pozvaný, prináša reálne výsledky,“ uviedla hovorkyňa.
Ako priblížila, skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka sa zúčastnilo 11,89 percenta zo 186.336 pozvaných poistencov, podarilo sa zachytiť 1762 abnormálnych nálezov, z toho 210 kolorektálnych karcinómov. Vyšetrenie krčka maternice podľa nej podstúpilo 8,45 percenta zo 151.631 pozvaných poisteniek. To pomohlo zachytiť 286 abnormálnych nálezov, z toho 21 pacientkam bol diagnostikovaný karcinóm. Na skríning rakoviny prsníka zase prišlo 5,5 percenta z 32.700 pozvaných poisteniek, podarilo sa zachytiť 98 abnormálnych nálezov, z toho deviatim ženám bola diagnostikovaná rakovina prsníka.
„Napriek veľmi nízkej odozve na skríningové pozvánky sa podarilo zachytiť až 240 nových nádorových ochorení. To znamená, že títo poistenci sa mohli začať okamžite liečiť, pričom čas pri tomto ochorení zohráva veľmi podstatnú rolu pre úspech,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
VšZP zasiela pozvánky poistencom primárne cez ePobočku a mobilnú aplikáciu. Tým, ktorí elektronické služby nemajú aktivované, zasiela pozvánku na skríning poštou. V prípade skríningu kolorektálneho karcinómu posiela pozvánky poštou spolu s testom na okultné krvácanie. Platnosť pozvánok je šesť mesiacov, u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poistenci za skríning neplatia. Je teda plne v ich zodpovednosti, aby pozvánku využili.
„Apelujem na všetkých našich poistencov, no obzvlášť na ženy, matky, aby si našli čas na vyšetrenia, ktoré im môže zachrániť život. Či už mamografia alebo cytológia sú časovo nenáročné vyšetrenia, ale v konečnom dôsledku môžu znamenať viac času s ich blízkymi. Pretože tým, že o nejakom probléme nevieme, neznamená, že ho nemáme. Včasná diagnostika má obrovský význam,“ povedala členka predstavenstva Denisa Slivková.
Najväčšia zdravotná poisťovňa tiež pripomína, že prevencia a skríningy sú aj ekonomicky zodpovedným rozhodnutím. Skríningové programy majú neporovnateľne nižší dosah na systém verejného zdravotného poistenia než liečba samotných nádorových ochorení. Pre porovnanie, test na okultné krvácanie zo stolice stojí zdravotnú poisťovňu približne 12 eur, kolonoskopia do 200 eur a starostlivosť o poistenca s rakovinou hrubého čreva v terminálnom štádiu približne 25.000 eur.
K prevencii motivuje poisťovňa aj podmienkami čerpania finančných príspevkov z Peňaženky zdravia. Aj tam zaradila príspevky, ktoré sa týkajú onkoprevencie.