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VšZP vlani vynaložila na výnimkovú liečbu takmer 40 miliónov eur
Výnimkový režim umožňuje zdravotnej poisťovni reagovať na špecifické potreby poistencov v prípadoch, keď sú štandardne dostupné terapeutické postupy už vyčerpané.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v minulom roku vynaložila na úhradu tzv. liekov na výnimku 30,9 milióna eur. Poisťovňa schválila najviac žiadostí o výnimkovú liečbu a vynaložila naň najväčší finančný objem v rámci sektora. S cieľom zabezpečiť dostupnosť moderných liekov pre čo najširší okruh svojich poistencov zákonom stanovený limit 2,9 percenta využila v plnej miere. TASR o tom informovala hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
Výnimkový režim umožňuje zdravotnej poisťovni reagovať na špecifické potreby poistencov v prípadoch, keď sú štandardne dostupné terapeutické postupy už vyčerpané. V mnohých prípadoch ide o poistencov s onkologickými, neurologickými, hematologickými, imunologickými alebo zriedkavými ochoreniami.
„Nárast počtu poistencov s onkologickými a zriedkavými ochoreniami pre nás znamenal aj zvýšený počet žiadostí o liečbu na výnimku. Pri každej jednej vždy hľadáme legislatívne možnosti, ako našim poistencom pomôcť. Tým potvrdzujeme to, čo dlhodobo tvrdíme. Pre našich poistencov sme partnermi aj v prípadoch, keď musia čeliť tým najnáročnejším diagnózam,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyplýva, že najväčší objem liekov na výnimku schválila v kategórii cytostatiká a imunomodulátory, ktoré sú určené na liečbu onkologických ochorení. Na tento účel bola vyčerpaná viac ako polovica limitu na celý rok, a to vo výške takmer 16,4 milióna eur. Nasledovali lieky na respiračný systém (3,8 milióna eur) a lieky na tráviaci trakt a metabolizmus (3,7 milióna eur). V menšej miere bolo zastúpenie aj skupiny liekov na ochorenia centrálnej nervovej sústavy a ostatných.
„Takáto štruktúra odzrkadľuje aktuálne zdravotné potreby našich poistencov aj vývoj medicíny v jednotlivých terapeutických oblastiach. Súčasne rastie význam presnej diagnostiky, včasného zachytenia ochorenia a správne nastavenej a individualizovanej liečebnej stratégie,“ vysvetlila členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.
Mierne prekročenie zákonom stanoveného limitu poisťovňa odôvodnila potrebou zabezpečiť liečbu čo najväčšiemu počtu poistencov tak, aby bol zachovaný princíp rovnosti. „To znamená, že ak po prečerpaní limitu pribudli poistenci s diagnózou, kde poisťovňa predtým už liečbu uhradila, rovnako postupovala aj pri nových žiadostiach,“ priblížila Capáková.
Všeobecná zdravotná poisťovňa zároveň pripomína, že pri rozhodovaní o úhradách zdravotnej starostlivosti mimo povinne hradenej liečby sa vždy riadi medicínskym prístupom, efektivitou a legislatívnymi pravidlami. „Každá jedna žiadosť je preto posudzovaná individuálne s maximálnou citlivosťou, v súlade s odbornými a legislatívnymi kritériami. Zároveň je jej povinnosťou zabezpečiť, aby odsúhlasenie takejto liečby nemalo negatívny vplyv na povinne hradenú liečbu ostatných poistencov a nebol ohrozený princíp solidarity, na ktorom je postavený celý systém verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Ideálnym stavom z pohľadu zdravotnej poisťovne je čo najviac liekov zaradiť do procesu kategorizácie tak, aby sa stali súčasťou štandardnej úhrady,“ podotkla hovorkyňa.
Výnimkový režim umožňuje zdravotnej poisťovni reagovať na špecifické potreby poistencov v prípadoch, keď sú štandardne dostupné terapeutické postupy už vyčerpané. V mnohých prípadoch ide o poistencov s onkologickými, neurologickými, hematologickými, imunologickými alebo zriedkavými ochoreniami.
„Nárast počtu poistencov s onkologickými a zriedkavými ochoreniami pre nás znamenal aj zvýšený počet žiadostí o liečbu na výnimku. Pri každej jednej vždy hľadáme legislatívne možnosti, ako našim poistencom pomôcť. Tým potvrdzujeme to, čo dlhodobo tvrdíme. Pre našich poistencov sme partnermi aj v prípadoch, keď musia čeliť tým najnáročnejším diagnózam,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.
Z dát Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyplýva, že najväčší objem liekov na výnimku schválila v kategórii cytostatiká a imunomodulátory, ktoré sú určené na liečbu onkologických ochorení. Na tento účel bola vyčerpaná viac ako polovica limitu na celý rok, a to vo výške takmer 16,4 milióna eur. Nasledovali lieky na respiračný systém (3,8 milióna eur) a lieky na tráviaci trakt a metabolizmus (3,7 milióna eur). V menšej miere bolo zastúpenie aj skupiny liekov na ochorenia centrálnej nervovej sústavy a ostatných.
„Takáto štruktúra odzrkadľuje aktuálne zdravotné potreby našich poistencov aj vývoj medicíny v jednotlivých terapeutických oblastiach. Súčasne rastie význam presnej diagnostiky, včasného zachytenia ochorenia a správne nastavenej a individualizovanej liečebnej stratégie,“ vysvetlila členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.
Mierne prekročenie zákonom stanoveného limitu poisťovňa odôvodnila potrebou zabezpečiť liečbu čo najväčšiemu počtu poistencov tak, aby bol zachovaný princíp rovnosti. „To znamená, že ak po prečerpaní limitu pribudli poistenci s diagnózou, kde poisťovňa predtým už liečbu uhradila, rovnako postupovala aj pri nových žiadostiach,“ priblížila Capáková.
Všeobecná zdravotná poisťovňa zároveň pripomína, že pri rozhodovaní o úhradách zdravotnej starostlivosti mimo povinne hradenej liečby sa vždy riadi medicínskym prístupom, efektivitou a legislatívnymi pravidlami. „Každá jedna žiadosť je preto posudzovaná individuálne s maximálnou citlivosťou, v súlade s odbornými a legislatívnymi kritériami. Zároveň je jej povinnosťou zabezpečiť, aby odsúhlasenie takejto liečby nemalo negatívny vplyv na povinne hradenú liečbu ostatných poistencov a nebol ohrozený princíp solidarity, na ktorom je postavený celý systém verejného zdravotného poistenia na Slovensku. Ideálnym stavom z pohľadu zdravotnej poisťovne je čo najviac liekov zaradiť do procesu kategorizácie tak, aby sa stali súčasťou štandardnej úhrady,“ podotkla hovorkyňa.