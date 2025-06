VšZP vyhodnocuje požiadavky centier pre liečbu drogových závislostí

Bratislava 27. júna (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) aktuálne vyhodnocuje požiadavky centier pre liečbu drogových závislostí. Zmluvy s centrami má platné do konca júna. Cieľom VšZP je nájsť obojstranne prijateľné riešenie tak, aby bola zdravotná starostlivosť pre poistencov zachovaná v maximálnej možnej miere. Uviedla to v reakcii na apel Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave, aby centru optimálne navýšili jeho oprávnené náklady.



„Súčasťou aktuálnej ponuky Všeobecnej zdravotnej poisťovne pre centrá pre liečbu drogových závislostí je okrem navýšenia aktuálneho finančného objemu na lôžkovú zdravotnú starostlivosť aj navýšenie pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorá je v centrách na liečbu drogových závislostí vo veľkej miere využívaná,“ vysvetlila hovorkyňa VšZP Danka Capáková. Doplnila, že pri uzatváraní každej zmluvy musí poisťovňa odborne posúdiť a vyhodnotiť jednotlivé požiadavky poskytovateľov s ohľadom na finančný dosah a možnosti rozpočtu.



Zdravotná poisťovňa Dôvera vníma požiadavky centier pre liečbu drogových závislostí. Ozrejmila však, že im môže ponúknuť len také cenové úpravy, ktoré sú v súlade s podmienkami tzv. programovej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR.



Union zdravotná poisťovňa v reakcii objasnila, že centrám pre liečbu drogových závislostí ponúkla navýšenia, ktoré umožňujú východiská financovania verejného zdravotného poistenia (najmä programové rozpočtovanie a disponibilné zdroje) stanovené zo strany rezortu zdravotníctva.



Centrum pre liečbu drogových závislostí apeluje na zdravotné poisťovne, aby im optimálne navýšili ich oprávnené náklady. Tie podľa centra predstavujú minimálne 130 eur na deň. Riaditeľ CPLDZ Ľubomír Okruhlica upozornil, že tento mesiac centru končí zmluva so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a ak nedôjde k dohode, jej poistenci by si od 1. júla museli liečbu hradiť ako samoplatcovia. Podľa Okruhlicu došlo podmienečne k dohode iba so zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá ponúkla najvyššie navýšenie.