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VšZP: Zima môže zhoršiť atopický ekzém
Z dát štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) vyplýva, že v minulom roku trápila táto diagnóza viac ako 64.300 poistencov.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Chlad vonku a suchý vzduch vo vykurovaných miestnostiach môžu zhoršiť prejavy atopického ekzému.
Z dát štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) vyplýva, že v minulom roku trápila táto diagnóza viac ako 64.300 poistencov. Zdravotná poisťovňa preto pred príchodom zimy pripomína, ako sa starať o citlivú pokožku a kedy vyhľadať lekára.
Atopická dermatitída, známa aj ako atopický ekzém, je chronické zápalové ochorenie kože. Typická je pre ňu suchá a svrbiaca pokožka, pričom obdobia zlepšenia sa môžu striedať so vzplanutiami, teda zhoršením príznakov. Pri atopickom ekzéme je narušená ochranná bariéra kože. Pokožka preto ľahšie stráca vlhkosť a citlivejšie reaguje na dráždivé vplyvy prostredia.
Všeobecná zdravotná poisťovňa evidovala v minulom roku s atopickou dermatitídou viac ako 64.300 poistencov, z toho približne 38.200 žien a 26.100 mužov. Z tohto počtu bolo približne 30.600 detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, ktorí tak tvorili takmer polovicu poistencov s touto diagnózou.
VšZP zdôraznila, že správna starostlivosť dokáže prejavy výrazne zmierniť. Základom je pravidelné používanie neparfumovaných premasťovacích prípravkov, takzvaných emoliencií, a to aj v období, keď viditeľné prejavy ekzému ustúpia. V zime môžu byť vhodnejšie mastnejšie krémy podľa potrieb a znášanlivosti pokožky. Prípravok je vhodné naniesť krátko po kúpeli či sprchovaní, kým je pokožka ešte mierne vlhká. Kúpeľ alebo sprcha majú byť krátke a voda vlažná. Pokožku je potom vhodné osušiť jemným prikladaním uteráka.
Pri obliekaní je vhodné uprednostniť mäkké, priedušné materiály, napríklad bavlnu. Vrstvenie oblečenia a primerané vykurovanie pomáhajú predchádzať prehriatiu a poteniu, ktoré môžu ekzém zhoršovať. Spúšťače zhoršenia sú individuálne, u niektorých ľudí k nim patrí napríklad stres, dráždivé kozmetické prípravky či niektoré potraviny.
Ak sa ekzém zhoršuje napriek liečbe alebo svrbenie narúša spánok, je vhodné obrátiť sa na dermatológa. Rovnako tak s ním treba konzultovať aj mokvanie, hnisavé prejavy či nové chrasty na koži. Pri rýchlom zhoršovaní, výraznej bolesti, pľuzgierikoch alebo horúčke je potrebné vyhľadať lekársku pomoc bezodkladne. Zdravotná poisťovňa upozorňuje, že samotné premasťovanie nemusí pri vzplanutí ochorenia stačiť. Vhodnú protizápalovú liečbu volí lekár podľa veku pacienta, závažnosti ochorenia a kožných prejavov.
Atopický ekzém si v niektorých prípadoch vyžaduje aj hospitalizáciu. V minulom roku bolo v súvislosti s týmto ochorením hospitalizovaných viac ako 600 poistencov VšZP.
Z dát štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) vyplýva, že v minulom roku trápila táto diagnóza viac ako 64.300 poistencov. Zdravotná poisťovňa preto pred príchodom zimy pripomína, ako sa starať o citlivú pokožku a kedy vyhľadať lekára.
Atopická dermatitída, známa aj ako atopický ekzém, je chronické zápalové ochorenie kože. Typická je pre ňu suchá a svrbiaca pokožka, pričom obdobia zlepšenia sa môžu striedať so vzplanutiami, teda zhoršením príznakov. Pri atopickom ekzéme je narušená ochranná bariéra kože. Pokožka preto ľahšie stráca vlhkosť a citlivejšie reaguje na dráždivé vplyvy prostredia.
Všeobecná zdravotná poisťovňa evidovala v minulom roku s atopickou dermatitídou viac ako 64.300 poistencov, z toho približne 38.200 žien a 26.100 mužov. Z tohto počtu bolo približne 30.600 detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, ktorí tak tvorili takmer polovicu poistencov s touto diagnózou.
VšZP zdôraznila, že správna starostlivosť dokáže prejavy výrazne zmierniť. Základom je pravidelné používanie neparfumovaných premasťovacích prípravkov, takzvaných emoliencií, a to aj v období, keď viditeľné prejavy ekzému ustúpia. V zime môžu byť vhodnejšie mastnejšie krémy podľa potrieb a znášanlivosti pokožky. Prípravok je vhodné naniesť krátko po kúpeli či sprchovaní, kým je pokožka ešte mierne vlhká. Kúpeľ alebo sprcha majú byť krátke a voda vlažná. Pokožku je potom vhodné osušiť jemným prikladaním uteráka.
Pri obliekaní je vhodné uprednostniť mäkké, priedušné materiály, napríklad bavlnu. Vrstvenie oblečenia a primerané vykurovanie pomáhajú predchádzať prehriatiu a poteniu, ktoré môžu ekzém zhoršovať. Spúšťače zhoršenia sú individuálne, u niektorých ľudí k nim patrí napríklad stres, dráždivé kozmetické prípravky či niektoré potraviny.
Ak sa ekzém zhoršuje napriek liečbe alebo svrbenie narúša spánok, je vhodné obrátiť sa na dermatológa. Rovnako tak s ním treba konzultovať aj mokvanie, hnisavé prejavy či nové chrasty na koži. Pri rýchlom zhoršovaní, výraznej bolesti, pľuzgierikoch alebo horúčke je potrebné vyhľadať lekársku pomoc bezodkladne. Zdravotná poisťovňa upozorňuje, že samotné premasťovanie nemusí pri vzplanutí ochorenia stačiť. Vhodnú protizápalovú liečbu volí lekár podľa veku pacienta, závažnosti ochorenia a kožných prejavov.
Atopický ekzém si v niektorých prípadoch vyžaduje aj hospitalizáciu. V minulom roku bolo v súvislosti s týmto ochorením hospitalizovaných viac ako 600 poistencov VšZP.