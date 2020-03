Vtáky, ktoré na zimu neodlietali preč, začali s hniezdením

Bratislava 30. marca (TASR) - Vtáky, ktoré na zimu neodlietali, začali s hniezdením. Medzi nimi sú napríklad orliak morský, orol kráľovský, výr skalný či myšiarka ušatá. Na vajíčkach už sedia aj krkavce a mlynárky dlhochvosté. Brhlíky si stavajú svoje hniezda. Pre TASR to povedal Roman Slobodník zo združenia Ochrana dravcov na Slovensku.



Ak vtáky hniezdia, potrebujú hlavne pokoj od človeka a dostatok potravy, poznamenal Slobodník. Úspešné hniezdenie závisí aj od priaznivého počasia. "Nezvyčajne teplé počasie môže spôsobiť skorší začiatok hniezdenia. Vlna studeného arktického vzduchu mohla spôsobiť zvýšenú úmrtnosť skoro hniezdiacich druhov, a to na jednej strane priamo podchladením vajec alebo mláďat a na druhej strane zhoršenou dostupnosťou potravy," hovorí zoologička zo Štátnej ochrany prírody SR Andrea Lešová.



Slobodník zase poznamenal, že krátkodobé ochladenie v čase sedenia či znášania vajíčok nie je prekážkou. "Druhy sú na to dobre adaptované. Problémy spôsobuje ochladenie spojené s búrkami a dažďami v čase kŕmenia mláďat, ktoré negatívne ovplyvňujú hniezdnu úspešnosť," povedal.



Vtáky hniezdia v dutinách stromov, krovinách, korunách stromov, poľné druhy vtákov na zemi. "Niektoré druhy majú špeciálne nároky, hniezdia napríklad v norách vyhrabaných do hlinitých stien alebo brehov, na skalách, priamo na vodnej hladine. Viaceré sa prispôsobili životu v ľudských stavbách," priblížila Lešová. Viacero vtákov podľa Slobodníka hniezdi aj na elektrických stožiaroch, stĺpoch či mostoch.



Hniezdenie pozostáva zo stavby hniezda, ktoré môže trvať jeden až dva týždne, inkubácie vajec a následne po vyliahnutí u niektorých druhov aj kŕmenia mláďat. "Hniezdne obdobie tak v našich podmienkach trvá od konca marca do augusta," priblížila Lešová. Ak sa niektoré vtáky vyhniezdia veľmi skoro, ich opustené hniezda potom môžu na hniezdenie využiť iné druhy, ktoré si hniezdo postaviť nevedia, vysvetľuje Lešová.