Vučič tvrdí, že Fico sa v pondelok stretne v Moskve s Putinom

Moskva 21. decembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič tvrdí, že slovenský premiér Robert Fico plánuje v pondelok (23. decembra) rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Stať sa tak má po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol predĺžiť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu. Vučič sa takto vyjadril v rozhovore pre srbskú televíziu Happy.



TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry TASS. Správu priniesli aj ďalšie srbské médiá.



"Pokiaľ viem z neoficiálnych zdrojov - a aj keď hovorím neoficiálnych, znamená to, že informácia je pomerne pravdivá, Robert Fico pocestuje na návštevu k Putinovi ako líder krajiny Európskej únie. Nemusím vám hovoriť, akú reakciu to vyvolá u ostatných lídrov EÚ," povedal srbský prezident v rozhovore pre televíziu Happy.



Fico už skôr povedal, že Zelenského rozhodnutie nepredĺžiť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu uvrhne Slovensko do krízy, informuje TASS a dodáva, že Slovensko má podľa premiéra záujem nakupovať lacný ruský plyn a zabezpečiť jeho tranzit do ďalších krajín EÚ.



Dodávky ruského plynu cez Ukrajinu sa podľa očakávaní zastavia 1. januára, keď vyprší päťročná zmluva, uvádza TASS. Ukrajina už predtým vyhlásila, že neplánuje túto zmluvu predĺžiť.



Ruský prezident Putin na svojej výročnej tlačovej konferencii vo štvrtok povedal, že nová zmluva o dodávkach ruského plynu cez Ukrajinu určite nebude.