Ústav detskej psychológie prichádza s telefonickou podporou

Bratislava 27. februára (TASR) - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza v súvislosti so situáciou na Ukrajine s telefonickou podporou pre rodičov a pedagógov. Informuje o tom na svojom webe.



"Prostredníctvom linky chce pomôcť všetkým, ktorí sa ocitli v kríze a majú otázky v súvislosti so psychickým zvládaním tejto záťažovej situácie," uviedol ústav s tým, že aktivuje linku pomoci na čísle 0910 361 252. Fungovať bude od 8.00 h do 18.00 h.



Psychologička Alena Kopányiová radí, že deťom treba nechať priestor na emócie či už vo forme plaču, ale aj hnevu. Môže sa to prejavovať nedisciplinovanosťou či vyrušovaním. S dieťaťom treba o vojne hovoriť jednoducho, aby to pochopilo, tvrdí. Odporúča rozprávať sa veľa o tom, čo deti o vojnovom konflikte zaujíma.



"Deti vnímajú informácie z médií. Slovo vojna poznajú len z počítačových hier, respektíve z hry ako takej, ale teraz je to niečo skutočné, čo je veľmi blízko. Je na nás dospelých, aby sme informácie o vojne vysvetľovali primerane veku dieťaťa," približuje Kopányiová.