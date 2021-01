Výskumný ústav detskej psychológie zriadil linky pomoci pre rodičov

Bratislava 16. januára (TASR) - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zriadil telefonické a mailové linky pomoci pre rodičov. Počas pracovných dní sa môžu bezplatne poradiť so psychológom či špeciálnym pedagógom. Informovala o tom Darina Mikolášová z VÚDPaP.



Linky kontaktujú podľa zástupkyne riaditeľky VÚDPaP Aleny Kopányiovej dva typy rodičov. V prvom prípade sú to rodičia, pre ktorých je už situácia v niečom neudržateľná. Riešia zlozvyky, disciplínu a motiváciu dieťaťa. Potom telefonujú rodičia, ktorí prežívajú silné emócie v rodine v dôsledku úmrtia alebo hospitalizácie blízkeho na ochorenie COVID-19. "Cítia úzkosť a chcú vedieť, ako sa s tým vyrovnať a ako to sprostredkovať dieťaťu," hovorí Kopányiová.



Psychologička VÚDPaP Beáta Sedláčková hovorí, že si zatiaľ nevie predstaviť, aké dosahy môže mať aktuálna situácia na psychiku detí. "S dlhodobými následkami sa budeme ešte veľmi dlho vyrovnávať, pretože deťom veľmi chýbajú sociálne vzťahy. Škola je pre ne sociálnym spoločenstvom – potrebujú niekam patriť a byť súčasťou sociálnej skupiny," priblížila Sedláčková. Zároveň pripomína, že online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede.



"Žiaci počas dištančného vzdelávania strácajú pracovné návyky, prerušil sa im režim dňa. Vieme o tom, že mnoho detí sa vzdeláva v posteli a v pyžame," podotkla psychologička. Ohrozené sú deti v nefunkčných a konfliktných rodinách. Tie sú vystavené najčastejšie domácemu násiliu, hádkam. Problém však majú v súčasnosti aj deti ohrozené generačnou chudobou.



VÚDPaP pripravuje tiež špeciálnu sériu podcastov Nahlas o deťoch. Od stredy (20. 1.) spúšťa kanál pre odborníkov Odborne na slovíčko.