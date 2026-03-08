Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Slovensko

VV chce nakúpiť náhradné diely pre plavebné komory v Gabčíkove

.
Na snímke vodné dielo Gabčíkovo. Foto: TASR - Jakub Kotian

Predmetom zákazky je dodanie náhradných hydraulických prvkov a výroba a dodanie nových náhradných priamočiarych hydromotorov.

Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba chce nakúpiť náhradné diely pre hydraulické systémy plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo. Vyhlásila pre to tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 980.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Predmetom zákazky je dodanie náhradných hydraulických prvkov a výroba a dodanie nových náhradných priamočiarych hydromotorov s vybavením pre hydraulické systémy plavebných komôr,“ priblížila VV.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť