VV chce nakúpiť náhradné diely pre plavebné komory v Gabčíkove
Predmetom zákazky je dodanie náhradných hydraulických prvkov a výroba a dodanie nových náhradných priamočiarych hydromotorov.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba chce nakúpiť náhradné diely pre hydraulické systémy plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo. Vyhlásila pre to tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 980.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Predmetom zákazky je dodanie náhradných hydraulických prvkov a výroba a dodanie nových náhradných priamočiarych hydromotorov s vybavením pre hydraulické systémy plavebných komôr,“ priblížila VV.
