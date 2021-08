Manipulácia vodnej hladiny na Gabčíkove dodržala všetky postupy

Bratislava 6. augusta (TASR) – Vodohospodári sú v teréne a preverujú všetky informácie o úhyne rakov a rýb na Dunaji. Mimoriadna manipulácia vodnej hladiny na vodnom diele Gabčíkovo bola v súlade s dočasným manipulačným poriadkom, dodržala všetky postupy a kroky. Pre TASR to uviedla Kancelária generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby (VV).



Po mimoriadnej manipulácii vodnej hladiny sa na Hrušovskej zdrži, ktorá je súčasťou Gabčíkova, objavili uhynuté raky. VV deklaruje, že manipuláciou testovali modernizovanú pravú plavebnú komoru. Chceli preveriť aj bezpečnosť a stav objektu vodného diela, vrátane preverenia možného poškodenia asfalto-betónového tesnenia prívodného kanála. V minulosti tam totiž viaceré lode narazili do stien pod hladinou bežnej vody a kontrola je možná len pri zníženej hladine, vysvetlili vodohospodári.



O mimoriadnej manipulácii VV informovala 30 zainteresovaných subjektov. Tvrdí, že Štátna ochrana prírody SR a Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy vydala k manipulácii súhlasné stanovisko s tým, že „vzhľadom na skúsenosti s podobnou manipuláciou v roku 2016 a aktuálne súbežne prebiehajúcimi prácami na rekonštrukcii prehrádzky a súvisiacim odhradením nie je potrebná ani možná žiadna preventívna retencia alebo hradenie v ramennej sústave". Prirodzenejšie bolo podľa nich navrhované zníženie a postupný návrat do bežného režimu.



„O probléme s ichtyofaunou v Hrušovskej zdrži podnik VV evidoval prvú informáciu, ktorá mu bola poskytnutá formou otázok online denníka. Oprávneným subjektom na riešenie uvedenej problematiky je Slovenský rybársky zväz (SRZ) podľa zákona o rybárstve a zákona o živnostenskom podnikaní," uvádza VV. Dodáva, že SRZ bol o manipulácii oboznámený v predstihu.



Masívny úhyn rakov, rýb a ďalších vodných živočíchov na vodnom diele Gabčíkovo - Hrušovská zdrž prešetruje Slovenská inšpekcia životného prostredia. Inšpekcia dostala v utorok (3. 8.) občiansky podnet. V stredu (4. 8.) vykonali inšpektori obhliadku miesta. Ministerstvo životného prostredia predpokladá, že uhynuté raky doplavilo z Rakúska. Štátna ochrana prírody nepredpokladá výrazný vplyv tejto udalosti na ochranu prírody. SRZ neeviduje väčší rozsah úhynu rýb na Dunaji, ako bol v minulosti pri manipulácii s vodnou hladinou na Gabčíkove.